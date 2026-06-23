24 de junho de 2026
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VERBAS

Câmara vota projetos que movimentam mais de R$ 20 milhões

Por Pedro Baccelli | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Câmara Municipal de Franca
Última sessão ordinária da Câmara Municipal de Franca, realizada em 16 de junho
Última sessão ordinária da Câmara Municipal de Franca, realizada em 16 de junho

A Câmara Municipal de Franca vota na sessão ordinária desta terça-feira, 23, quatro projetos de lei encaminhados pela Prefeitura que somam mais de R$ 20 milhões em recursos. As propostas preveem investimentos em educação, saúde, assistência social, atendimento à população idosa e apoio à realização das Cavalhadas.

O maior volume de recursos está concentrado na área da educação, que poderá receber R$ 11 milhões por meio de remanejamento de verbas do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica).

Educação receberá R$ 11 milhões

Do total previsto para a educação, R$ 5,1 milhões serão destinados ao ensino fundamental. Os recursos deverão ser aplicados na compra de materiais de consumo, materiais e serviços de distribuição gratuita, contratação de serviços de terceiros e aquisição de equipamentos e materiais permanentes.

A educação infantil ficará com R$ 5,8 milhões. Desse montante, R$ 5 milhões serão destinados à compra de equipamentos e materiais permanentes para as unidades de pré-escola. O restante será utilizado para custeio de materiais de consumo, distribuição gratuita e contratação de serviços.

Já a educação especial contará com R$ 80 mil para aquisição de materiais de consumo e equipamentos destinados ao Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Emendas remanejadas somam R$ 8,4 milhões

Outro projeto autoriza o remanejamento de até R$ 8,4 milhões provenientes de emendas impositivas de vereadores que não puderam ser executadas por impedimentos técnicos.

Na saúde, os recursos serão destinados a instituições como a Santa Casa, Fundação Allan Kardec, Casa de Apoio Dom Pedro Luiz e Cerea, além do custeio de consultas, exames, cirurgias eletivas e aquisição de medicamentos.

A assistência social também será beneficiada com repasses para entidades que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. Os recursos poderão ser utilizados na manutenção dos serviços, aquisição de equipamentos e execução de projetos sociais.

A proposta ainda prevê investimentos em segurança pública, com destinação de verbas para a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e ações da Defesa Civil.

Também estão contempladas iniciativas nas áreas de mobilidade urbana, infraestrutura, proteção animal, esporte e inclusão social.

Recursos para idosos

Os vereadores analisarão ainda um projeto que autoriza a abertura de crédito adicional de até R$ 1,3 milhão para ações voltadas ao atendimento da população idosa.

A proposta prevê o remanejamento de recursos já existentes no orçamento municipal para viabilizar parcerias com entidades sem fins lucrativos, que serão selecionadas por meio de chamamento público.

Apoio às Cavalhadas

A pauta da sessão inclui ainda um projeto que autoriza a destinação de R$ 79 mil para a realização das Cavalhadas de Franca.

A manifestação cultural, considerada uma das mais tradicionais da cidade, integra a programação cultural local e possui mais de dois séculos de história no Brasil.

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