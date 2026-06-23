A Câmara Municipal de Franca vota na sessão ordinária desta terça-feira, 23, quatro projetos de lei encaminhados pela Prefeitura que somam mais de R$ 20 milhões em recursos. As propostas preveem investimentos em educação, saúde, assistência social, atendimento à população idosa e apoio à realização das Cavalhadas.

O maior volume de recursos está concentrado na área da educação, que poderá receber R$ 11 milhões por meio de remanejamento de verbas do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica).

Educação receberá R$ 11 milhões

Do total previsto para a educação, R$ 5,1 milhões serão destinados ao ensino fundamental. Os recursos deverão ser aplicados na compra de materiais de consumo, materiais e serviços de distribuição gratuita, contratação de serviços de terceiros e aquisição de equipamentos e materiais permanentes.