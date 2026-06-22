24 de junho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
INVESTIGAÇÃO

Homem de 44 anos é encontrado morto em apartamento no Campo Belo

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo GCN
Polícia Militar se deslocou para o local; ele estava dentro do apartamento no habitacional Bernardino Pucci
Polícia Militar se deslocou para o local; ele estava dentro do apartamento no habitacional Bernardino Pucci

Rodrigo da Costa, de 44 anos, conhecido como “Grilo”, foi encontrado morto no início da noite desta segunda-feira, 22, dentro de um apartamento no condomínio Bernardino Pucci, no Recreio Campo Belo, em Franca. O caso será investigado pela Polícia Civil.

A vítima estava desaparecida há alguns dias e foi localizada por um familiar dentro do imóvel. O homem estava caído e apresentava um ferimento no rosto, cuja origem ainda não foi esclarecida.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, constataram que a vítima já estava em rigidez cadavérica.

Perícia e investigação

A Polícia Militar também foi chamada para a ocorrência e realizou o isolamento da área para o trabalho da perícia técnica.

Após os procedimentos no local, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca, onde exames deverão auxiliar na identificação da causa da morte.

O caso será apurado pela delegacia responsável pela área.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários