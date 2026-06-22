Rodrigo da Costa, de 44 anos, conhecido como “Grilo”, foi encontrado morto no início da noite desta segunda-feira, 22, dentro de um apartamento no condomínio Bernardino Pucci, no Recreio Campo Belo, em Franca. O caso será investigado pela Polícia Civil.

A vítima estava desaparecida há alguns dias e foi localizada por um familiar dentro do imóvel. O homem estava caído e apresentava um ferimento no rosto, cuja origem ainda não foi esclarecida.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, constataram que a vítima já estava em rigidez cadavérica.

Perícia e investigação