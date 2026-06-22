Rodrigo da Costa, de 44 anos, conhecido como “Grilo”, foi encontrado morto no início da noite desta segunda-feira, 22, dentro de um apartamento no condomínio Bernardino Pucci, no Recreio Campo Belo, em Franca. O caso será investigado pela Polícia Civil.
A vítima estava desaparecida há alguns dias e foi localizada por um familiar dentro do imóvel. O homem estava caído e apresentava um ferimento no rosto, cuja origem ainda não foi esclarecida.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, constataram que a vítima já estava em rigidez cadavérica.
Perícia e investigação
A Polícia Militar também foi chamada para a ocorrência e realizou o isolamento da área para o trabalho da perícia técnica.
Após os procedimentos no local, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca, onde exames deverão auxiliar na identificação da causa da morte.
O caso será apurado pela delegacia responsável pela área.
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