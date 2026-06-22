As buscas por Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, desaparecido desde o último domingo, 21, em Pedregulho, ganharam reforço tecnológico nesta segunda-feira, 22. A Guarda Municipal de Rifaina empregou um drone térmico para auxiliar na localização do jovem, que saiu de casa de bicicleta e teria seguido em direção a uma cachoeira no Parque Estadual Furnas do Bom Jesus.

O equipamento, dotado de câmera infravermelha, foi utilizado durante toda a tarde para monitorar áreas de difícil acesso e identificar possíveis sinais de presença humana por meio da detecção de variações de temperatura.

Tecnologia a serviço das buscas

As operações foram concentradas principalmente na região da Cascata Grande, um dos principais atrativos do parque. A área é marcada por cânions, trilhas e extensa vegetação de Cerrado, fatores que aumentam a complexidade dos trabalhos de resgate.