As buscas por Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, desaparecido desde o último domingo, 21, em Pedregulho, ganharam reforço tecnológico nesta segunda-feira, 22. A Guarda Municipal de Rifaina empregou um drone térmico para auxiliar na localização do jovem, que saiu de casa de bicicleta e teria seguido em direção a uma cachoeira no Parque Estadual Furnas do Bom Jesus.
O equipamento, dotado de câmera infravermelha, foi utilizado durante toda a tarde para monitorar áreas de difícil acesso e identificar possíveis sinais de presença humana por meio da detecção de variações de temperatura.
Tecnologia a serviço das buscas
As operações foram concentradas principalmente na região da Cascata Grande, um dos principais atrativos do parque. A área é marcada por cânions, trilhas e extensa vegetação de Cerrado, fatores que aumentam a complexidade dos trabalhos de resgate.
O drone térmico permitiu que as equipes ampliassem o alcance das buscas em pontos onde o acesso por terra é mais limitado, contribuindo para o monitoramento da região.
Operação continua
Além da Guarda Municipal de Rifaina, a ocorrência mobiliza militares do Corpo de Bombeiros e agentes da Guarda Municipal de Pedregulho.
De acordo com as equipes envolvidas, os trabalhos seguirão durante a noite desta segunda-feira. Para reforçar a operação, está prevista para esta terça-feira, 23, a participação do helicóptero Águia e de cães farejadores especializados na localização de pessoas desaparecidas.
O caso continua mobilizando familiares, amigos e moradores da região, que acompanham o andamento das buscas por informações sobre o paradeiro do jovem.
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