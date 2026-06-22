Um cachorro da raça bulldog francês foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 22, nas imediações do Parque Franville, próximo à avenida Hugo Betarello, em Franca. O animal está sob os cuidados da pessoa que o localizou, que busca contato com o tutor para providenciar a devolução.
Tutor é procurado
Segundo Aline Blanco, responsável pelo resgate, o cão é um bulldog francês de pelagem branca e aparenta ser um adulto. Ela informou que o animal não apresenta sinais de ferimentos ou qualquer outro problema de saúde aparente.
Aline aguarda o contato do responsável pelo cachorro para realizar a devolução. No entanto, a entrega será feita somente mediante comprovação de propriedade do animal.
Contato
Quem reconhecer o cachorro ou tiver informações que possam ajudar a localizar o tutor pode entrar em contato pelo telefone (16) 99233-2120.
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