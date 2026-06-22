As equipes do Corpo de Bombeiros de Franca intensificaram nesta segunda-feira, 22, as buscas por Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, desaparecido desde a tarde desse domingo, 21, em Pedregulho, após ele sair de bicicleta com destino ao Parque Bom Jesus, na região das cachoeiras. As ações avançam agora para um terceiro ponto de varredura, em áreas de mata e difícil acesso, consideradas possíveis rotas do jovem, que não retornou para casa e deixou de responder contatos da família.

Novas frentes de busca

Segundo o Corpo de Bombeiros, a operação foi reorientada para uma nova etapa de varredura, em um dos destinos pretendidos por Tiago, segundo a família.

“Então, agora nós vamos continuar as buscas. Nós vamos realizar um terceiro ponto de varredura, uma entrada numa mata, uma área de difícil acesso”, afirmou o capitão Nascimento, responsável pela equipe.

Apoio da Fundação Florestal e possível atuação do Águia