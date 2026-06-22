As equipes do Corpo de Bombeiros de Franca intensificaram nesta segunda-feira, 22, as buscas por Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, desaparecido desde a tarde desse domingo, 21, em Pedregulho, após ele sair de bicicleta com destino ao Parque Bom Jesus, na região das cachoeiras. As ações avançam agora para um terceiro ponto de varredura, em áreas de mata e difícil acesso, consideradas possíveis rotas do jovem, que não retornou para casa e deixou de responder contatos da família.
Novas frentes de busca
Segundo o Corpo de Bombeiros, a operação foi reorientada para uma nova etapa de varredura, em um dos destinos pretendidos por Tiago, segundo a família.
“Então, agora nós vamos continuar as buscas. Nós vamos realizar um terceiro ponto de varredura, uma entrada numa mata, uma área de difícil acesso”, afirmou o capitão Nascimento, responsável pela equipe.
Apoio da Fundação Florestal e possível atuação do Águia
As equipes atuam em conjunto com a Fundação Florestal e avaliam o apoio aéreo do helicóptero Águia, que pode ser usado para ampliar o alcance das buscas em pontos específicos da região.
“Estamos verificando com a Águia, para ver se a Águia possa vir aqui e fazer buscas locais em determinados pontos da região”, completou o capitão.
Área de difícil acesso
A região da cachoeira é descrita como de difícil navegação, o que tem exigido varreduras mais detalhadas em trilhas e áreas de mata fechada.
“Essa cachoeira é uma cachoeira que, segundo informações familiares, o Tiago tinha intenção de conhecer. Então, por isso que nós estamos fazendo essa incursão agora por um outro lado”, disse.
Buscas continuam
As equipes permanecem mobilizadas na tentativa de localizar o jovem, enquanto familiares acompanham o trabalho e seguem em busca de informações que possam contribuir com o andamento das buscas.
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