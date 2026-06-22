Uma Fiat Fiorino foi furtada durante a madrugada do último sábado, 20, na rua Sebastião Antônio Catin, no Jardim São Carlos, em Batatais. Segundo os proprietários, o veículo é utilizado como instrumento de trabalho da família.
Imagens de câmeras de segurança registraram a movimentação do automóvel após o furto. De acordo com familiares, as gravações mostram a Fiorino seguindo em direção à rodovia Cândido Portinari, que liga Batatais a Franca.
Mobilização nas redes sociais
O veículo furtado é uma Fiat Fiorino, placa EWN-9G15. Desde o registro da ocorrência, familiares e amigos têm utilizado as redes sociais para divulgar o caso e pedir ajuda na localização do automóvel.
Os proprietários solicitam que qualquer informação sobre o paradeiro do veículo seja comunicada à Polícia Militar, pelo telefone 190, ou ao Disque-Denúncia, pelo número 181.
Até o fechamento desta reportagem, a Fiorino ainda não havia sido localizada.
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