Uma Fiat Fiorino foi furtada durante a madrugada do último sábado, 20, na rua Sebastião Antônio Catin, no Jardim São Carlos, em Batatais. Segundo os proprietários, o veículo é utilizado como instrumento de trabalho da família.

Imagens de câmeras de segurança registraram a movimentação do automóvel após o furto. De acordo com familiares, as gravações mostram a Fiorino seguindo em direção à rodovia Cândido Portinari, que liga Batatais a Franca.

Mobilização nas redes sociais

O veículo furtado é uma Fiat Fiorino, placa EWN-9G15. Desde o registro da ocorrência, familiares e amigos têm utilizado as redes sociais para divulgar o caso e pedir ajuda na localização do automóvel.