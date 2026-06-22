24 de junho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
NA REGIÃO

Fiorino usada para trabalho é furtada e família pede ajuda

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Câmera de segurança
Câmera flagra Fiorino sendo pilotada após o furto em Batatais
Câmera flagra Fiorino sendo pilotada após o furto em Batatais

Uma Fiat Fiorino foi furtada durante a madrugada do último sábado, 20, na rua Sebastião Antônio Catin, no Jardim São Carlos, em Batatais. Segundo os proprietários, o veículo é utilizado como instrumento de trabalho da família.

Imagens de câmeras de segurança registraram a movimentação do automóvel após o furto. De acordo com familiares, as gravações mostram a Fiorino seguindo em direção à rodovia Cândido Portinari, que liga Batatais a Franca.

Mobilização nas redes sociais

O veículo furtado é uma Fiat Fiorino, placa EWN-9G15. Desde o registro da ocorrência, familiares e amigos têm utilizado as redes sociais para divulgar o caso e pedir ajuda na localização do automóvel.

Os proprietários solicitam que qualquer informação sobre o paradeiro do veículo seja comunicada à Polícia Militar, pelo telefone 190, ou ao Disque-Denúncia, pelo número 181.

Até o fechamento desta reportagem, a Fiorino ainda não havia sido localizada.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários