Um acidente envolvendo uma bicicleta e uma motocicleta foi registrado no fim da tarde desta segunda-feira, 22, no cruzamento das ruas Voluntários da Franca e Gonçalves Dias, no bairro Estação, em Franca. A colisão foi flagrada por uma câmera de segurança e mobilizou equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O motociclista estava parado na rua Gonçalves Dias, enquanto o ciclista aguardava sobre a faixa de pedestres. Pouco depois, os dois iniciaram o deslocamento praticamente ao mesmo tempo e colidiram no cruzamento.

Com a força do impacto, tanto o ciclista quanto o motociclista foram arremessados ao chão.

Atendimento no local