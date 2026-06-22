24 de junho de 2026
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Ciclista ‘atropela’ moto após acidente inusitado na Estação

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Ciclista e motociclista prestes a colidirem em cruzamento na Estação, em Franca
Ciclista e motociclista prestes a colidirem em cruzamento na Estação, em Franca

Um acidente envolvendo uma bicicleta e uma motocicleta foi registrado no fim da tarde desta segunda-feira, 22, no cruzamento das ruas Voluntários da Franca e Gonçalves Dias, no bairro Estação, em Franca. A colisão foi flagrada por uma câmera de segurança e mobilizou equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O motociclista estava parado na rua Gonçalves Dias, enquanto o ciclista aguardava sobre a faixa de pedestres. Pouco depois, os dois iniciaram o deslocamento praticamente ao mesmo tempo e colidiram no cruzamento.

Com a força do impacto, tanto o ciclista quanto o motociclista foram arremessados ao chão.

Atendimento no local

O Samu foi acionado e prestou atendimento às vítimas ainda no local do acidente. Apesar do susto e da violência da batida, ambos sofreram apenas ferimentos leves.

Não houve necessidade de encaminhamento para atendimento de maior complexidade.

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Comentários

1 Comentários

  • ADILSON 19 horas atrás
    Isso é franca , viver aqui não é para amadores