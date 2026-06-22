Um macaco morreu eletrocutado na tarde desta segunda-feira, 22, após se enroscar na fiação da rede elétrica em Ipuã, município localizado a cerca de 72 quilômetros de Franca. O caso ocorreu na rua Moreira César e mobilizou equipes da Defesa Civil e da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz).
Segundo a Defesa Civil, o animal era um macho e não resistiu à descarga elétrica após subir em um poste por volta das 12h. A concessionária de energia foi acionada e realizou a retirada do corpo da rede.
Hipótese para presença do animal
De acordo com a Defesa Civil, não é a primeira vez que macacos são vistos circulando pela cidade. A principal hipótese discutida entre o órgão e biólogos é que o animal estivesse em deslocamento após ter sido expulso de seu grupo.
“Provavelmente deve ser um macho novo, que está saindo para procurar novos territórios. Geralmente, eles crescem e o macho alfa do bando expulsa os menores. Então, eles saem em busca de novos territórios e formam novos bandos”, informou a Defesa Civil.
Corpo foi enterrado
Após a retirada da fiação, o corpo do macaco foi enterrado. Não houve registro de outros danos relacionados ao incidente.
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