24 de junho de 2026
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ACIDENTE

Macaco morre eletrocutado após se enroscar em fiação na região

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Macaco morreu após encostar em fios de alta tensão em Ipuã
Macaco morreu após encostar em fios de alta tensão em Ipuã

Um macaco morreu eletrocutado na tarde desta segunda-feira, 22, após se enroscar na fiação da rede elétrica em Ipuã, município localizado a cerca de 72 quilômetros de Franca. O caso ocorreu na rua Moreira César e mobilizou equipes da Defesa Civil e da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz).

Segundo a Defesa Civil, o animal era um macho e não resistiu à descarga elétrica após subir em um poste por volta das 12h. A concessionária de energia foi acionada e realizou a retirada do corpo da rede.

Hipótese para presença do animal

De acordo com a Defesa Civil, não é a primeira vez que macacos são vistos circulando pela cidade. A principal hipótese discutida entre o órgão e biólogos é que o animal estivesse em deslocamento após ter sido expulso de seu grupo.

“Provavelmente deve ser um macho novo, que está saindo para procurar novos territórios. Geralmente, eles crescem e o macho alfa do bando expulsa os menores. Então, eles saem em busca de novos territórios e formam novos bandos”, informou a Defesa Civil.

Corpo foi enterrado

Após a retirada da fiação, o corpo do macaco foi enterrado. Não houve registro de outros danos relacionados ao incidente.

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