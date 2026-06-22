O velório de Carlos Alberto Vicente Júnior, de 29 anos, será realizado nesta terça-feira, 23, em Franca, a partir das 6h, no Velório São Vicente, sala 2. Ele morreu após um acidente na tarde de domingo, 21, na rodovia MG-428, entre Rifaina e Sacramento (MG), quando sua motocicleta foi atingida por uma Volkswagen Saveiro.

O acidente

Carlos Alberto Vicente Júnior e o amigo Felipe Yago Morais Pereira, de 24 anos, trafegavam em motocicletas diferentes quando foram atingidos por uma Volkswagen Saveiro. Ambos morreram em decorrência da gravidade do impacto. Segundo informações, o veículo teria invadido a pista contrária no momento da colisão.

O condutor da Saveiro foi preso após o acidente. O teste do bafômetro apontou 0,65 mg/l de álcool por litro de ar expelido.

Último adeus