Um acidente envolvendo uma Fiat Fiorino e um Fiat Uno deixou quatro pessoas feridas na tarde de sábado, 20, na avenida Adhemar Pereira de Barros, no Jardim São Luiz, zona leste de Franca. A colisão aconteceu após a formação de um congestionamento provocado pela sinalização de um semáforo.
As imagens registradas por uma câmera de segurança mostram que os veículos que trafegavam pela via conseguiram reduzir a velocidade e parar a tempo. No entanto, a Fiorino não conseguiu frear e atingiu a traseira de um Fiat Uno.
Impacto deixou ocupantes feridos
Com a força da batida, as ocupantes do Uno sofreram ferimentos nas pernas e no pescoço. Uma equipe de resgate foi acionada e compareceu ao local para prestar atendimento.
Apesar dos ferimentos, as vítimas optaram por não ser encaminhadas para uma unidade de saúde.
Veículos ficaram danificados
A colisão também provocou danos materiais nos dois veículos envolvidos. A Fiorino sofreu avarias na parte dianteira, enquanto o Uno teve a traseira danificada em decorrência do impacto.
As circunstâncias do acidente foram registradas por câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.