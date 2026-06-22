Um acidente envolvendo uma Fiat Fiorino e um Fiat Uno deixou quatro pessoas feridas na tarde de sábado, 20, na avenida Adhemar Pereira de Barros, no Jardim São Luiz, zona leste de Franca. A colisão aconteceu após a formação de um congestionamento provocado pela sinalização de um semáforo.

As imagens registradas por uma câmera de segurança mostram que os veículos que trafegavam pela via conseguiram reduzir a velocidade e parar a tempo. No entanto, a Fiorino não conseguiu frear e atingiu a traseira de um Fiat Uno.

Impacto deixou ocupantes feridos

Com a força da batida, as ocupantes do Uno sofreram ferimentos nas pernas e no pescoço. Uma equipe de resgate foi acionada e compareceu ao local para prestar atendimento.