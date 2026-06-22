A Polícia Militar registrou uma série de ocorrências nos últimos dias em cidades da região. Os casos envolveram tráfico de entorpecentes, desacato, porte de drogas, violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. As ações ocorreram em Ituverava, Buritizal, Igarapava e Miguelópolis, resultando em prisões, conduções à delegacia e apreensões de drogas e materiais ligados ao tráfico.

Tráfico em Ituverava

Na noite de sexta-feira, 19, policiais militares abordaram um Volkswagen Jetta que trafegava em alta velocidade pela avenida Dr. Soares de Oliveira, em Ituverava. Durante a fiscalização, os agentes perceberam forte odor de maconha vindo do interior do veículo.

Na busca, foram encontrados oito eppendorfs de cocaína com um dos ocupantes. No carro também foram localizadas porções de maconha, haxixe e um frasco contendo lança-perfume.