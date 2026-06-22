A Polícia Militar registrou uma série de ocorrências nos últimos dias em cidades da região. Os casos envolveram tráfico de entorpecentes, desacato, porte de drogas, violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. As ações ocorreram em Ituverava, Buritizal, Igarapava e Miguelópolis, resultando em prisões, conduções à delegacia e apreensões de drogas e materiais ligados ao tráfico.
Tráfico em Ituverava
Na noite de sexta-feira, 19, policiais militares abordaram um Volkswagen Jetta que trafegava em alta velocidade pela avenida Dr. Soares de Oliveira, em Ituverava. Durante a fiscalização, os agentes perceberam forte odor de maconha vindo do interior do veículo.
Na busca, foram encontrados oito eppendorfs de cocaína com um dos ocupantes. No carro também foram localizadas porções de maconha, haxixe e um frasco contendo lança-perfume.
Os envolvidos foram encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ituverava. A autoridade policial registrou a ocorrência como tráfico de entorpecentes. Após os procedimentos de polícia judiciária, ambos foram liberados.
Desacato durante comemoração
Na madrugada de sábado, 20, durante patrulhamento preventivo na avenida Dr. Paulo Borges, em Ituverava, policiais militares foram hostilizados por uma mulher em um posto de combustível.
Segundo a ocorrência, ela proferiu ofensas contra a equipe policial e recusou-se a cumprir uma ordem legal durante a abordagem. Foi necessário o uso de algemas para a condução à CPJ.
Durante os procedimentos, os policiais localizaram uma porção de maconha em sua posse. A ocorrência foi registrada como desacato e porte de entorpecente. Após os procedimentos, a mulher foi liberada.
Apreensão em Buritizal
Também na manhã de sábado, 20, em Buritizal, policiais militares abordaram um indivíduo em atitude suspeita em uma praça pública.
Durante a busca pessoal, foi encontrada uma porção de maconha. A substância foi apreendida e será encaminhada à Polícia Civil para as providências cabíveis.
Descumprimento de medida protetiva
Na noite de sexta-feira, 19, em Igarapava, policiais militares prenderam um homem em flagrante por descumprimento de medidas protetivas de urgência.
De acordo com a corporação, ao perceber a chegada da equipe, o suspeito dispensou a faca que portava. A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária e o homem permaneceu preso.
Drogas e materiais apreendidos
Na tarde de quinta-feira, 18, policiais militares apreenderam drogas e materiais utilizados para o preparo e a comercialização de entorpecentes em Miguelópolis.
Foram recolhidas oito porções de maconha, 27 eppendorfs de cocaína, seis comprimidos de ecstasy, sete pedras de crack, quatro balanças de precisão, uma peneira, dois rolos de plástico filme, um caderno de contabilidade, além de diversas embalagens e papéis de seda.
Gestante agredida
Ainda em Miguelópolis, na manhã de sábado, 20, policiais militares prenderam um homem acusado de agredir a companheira, que está gestante.
Segundo a ocorrência, a vítima sofreu chutes, empurrões e esganadura, além de ter sido ameaçada com uma faca. Ela foi socorrida para uma unidade de saúde e passa bem.
O autor foi conduzido à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça. Duas facas foram apreendidas no local.
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