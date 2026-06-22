Uma câmera de segurança registrou o momento em que um motociclista de aplicativo ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro na tarde desse domingo, 21, na rotatória da rua Francisco Marques com a avenida Corifeu de Azevedo Marques, entre os bairros Vila Raycos e Conceição Leite, em Franca. Após a colisão, o motorista do carro deixou o local sem prestar socorro à vítima.
O acidente envolveu uma motocicleta pilotada por Danilo Chagas e um carro que seguia no mesmo sentido da via, nas proximidades da Igreja São Judas Tadeu.
As imagens mostram que os dois veículos acessaram a rotatória ao mesmo tempo. Em seguida, ocorreu a colisão lateral.
Com o impacto, a motocicleta, que estava à direita do carro, foi arremessada para longe. Danilo caiu violentamente no asfalto, perdeu os sentidos por instantes e sofreu ferimentos. Já o motorista do Fiat Uno seguiu viagem sem parar para prestar assistência.
Atendimento à vítima
Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ao motociclista. Na sequência, ele foi encaminhado ao Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz" para atendimento médico.
A motocicleta sofreu danos e precisou ser retirada da via pública.
Investigação
O caso deverá ser investigado pela polícia. Com o auxílio das imagens de segurança e de outras informações que possam ser levantadas durante a apuração, os investigadores tentarão identificar e localizar o motorista que deixou o local após o acidente.
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