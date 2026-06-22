24 de junho de 2026
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NA FRANCISCO MARQUES

Vídeo mostra motorista fugindo após derrubar motociclista; VEJA

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Câmera de segurança
Carro batendo em moto na rotatória da rua Francisco Marques, na Vila Raycos
Carro batendo em moto na rotatória da rua Francisco Marques, na Vila Raycos

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um motociclista de aplicativo ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro na tarde desse domingo, 21, na rotatória da rua Francisco Marques com a avenida Corifeu de Azevedo Marques, entre os bairros Vila Raycos e Conceição Leite, em Franca. Após a colisão, o motorista do carro deixou o local sem prestar socorro à vítima.

O acidente envolveu uma motocicleta pilotada por Danilo Chagas e um carro que seguia no mesmo sentido da via, nas proximidades da Igreja São Judas Tadeu.

As imagens mostram que os dois veículos acessaram a rotatória ao mesmo tempo. Em seguida, ocorreu a colisão lateral.

Com o impacto, a motocicleta, que estava à direita do carro, foi arremessada para longe. Danilo caiu violentamente no asfalto, perdeu os sentidos por instantes e sofreu ferimentos. Já o motorista do Fiat Uno seguiu viagem sem parar para prestar assistência.

Atendimento à vítima

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ao motociclista. Na sequência, ele foi encaminhado ao Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz" para atendimento médico.

A motocicleta sofreu danos e precisou ser retirada da via pública.

Investigação

O caso deverá ser investigado pela polícia. Com o auxílio das imagens de segurança e de outras informações que possam ser levantadas durante a apuração, os investigadores tentarão identificar e localizar o motorista que deixou o local após o acidente.

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