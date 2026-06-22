Uma câmera de segurança registrou o momento em que um motociclista de aplicativo ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro na tarde desse domingo, 21, na rotatória da rua Francisco Marques com a avenida Corifeu de Azevedo Marques, entre os bairros Vila Raycos e Conceição Leite, em Franca. Após a colisão, o motorista do carro deixou o local sem prestar socorro à vítima.

O acidente envolveu uma motocicleta pilotada por Danilo Chagas e um carro que seguia no mesmo sentido da via, nas proximidades da Igreja São Judas Tadeu.

As imagens mostram que os dois veículos acessaram a rotatória ao mesmo tempo. Em seguida, ocorreu a colisão lateral.