Três adolescentes, dois de 17 anos e um de 16, foram encaminhados à Fundação Casa de Franca nesta segunda-feira, 22, por determinação da Justiça, sob acusação de participação no espancamento de Guilherme Henrique Barbosa Florêncio, de 21 anos, ocorrido em Jeriquara no dia 22 de maio.

A medida foi adotada durante o andamento das investigações conduzidas pela Polícia Civil, que apura a participação de adultos e adolescentes nas agressões.

Segundo a investigação, a confusão começou durante um evento realizado na cidade e envolveu inicialmente um primo da vítima e outros jovens. A situação foi controlada no local, mas continuou do lado de fora, onde as agressões se intensificaram.