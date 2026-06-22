Três adolescentes, dois de 17 anos e um de 16, foram encaminhados à Fundação Casa de Franca nesta segunda-feira, 22, por determinação da Justiça, sob acusação de participação no espancamento de Guilherme Henrique Barbosa Florêncio, de 21 anos, ocorrido em Jeriquara no dia 22 de maio.
A medida foi adotada durante o andamento das investigações conduzidas pela Polícia Civil, que apura a participação de adultos e adolescentes nas agressões.
Segundo a investigação, a confusão começou durante um evento realizado na cidade e envolveu inicialmente um primo da vítima e outros jovens. A situação foi controlada no local, mas continuou do lado de fora, onde as agressões se intensificaram.
De acordo com a polícia, Guilherme tentou defender o primo e acabou cercado e agredido por várias pessoas. Mesmo após cair desacordado, ele continuou sendo agredido.
Em razão da violência dos ataques, o jovem sofreu traumatismo craniano grave e precisou ser transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Franca.
Prisões ocorreram durante a investigação
As investigações identificaram nove adultos e três adolescentes envolvidos no caso. Os suspeitos foram alvo de uma operação realizada em 12 de junho.
Imagens gravadas por testemunhas e compartilhadas nas redes sociais foram fundamentais para o trabalho da Polícia Civil, permitindo identificar os envolvidos e apontar a participação de cada um nas agressões.
Com base nas provas reunidas durante o inquérito, a Justiça decretou a prisão preventiva de nove adultos pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores.
Oito suspeitos foram presos durante a operação. Um investigado que era considerado foragido posteriormente se apresentou às autoridades.
Inquérito continua
A Polícia Civil informou que segue ouvindo testemunhas e analisando novas informações para concluir o inquérito.
O objetivo é esclarecer todas as circunstâncias do espancamento e responsabilizar criminalmente os envolvidos no caso.
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Comentários
1 Comentários
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Augusto 2 dias atrásParabéns a Polícia!! O Brasil não Pode virar terra sem Lei !!!