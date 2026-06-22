A morte de Carlos Alberto Vicente Júnior, de 29 anos, ainda é difícil de ser compreendida pela família. Morador do Parque São Jorge, em Franca, o funileiro está entre as vítimas do grave acidente registrado na tarde de domingo, 21, na rodovia MG-428, entre Rifaina e Sacramento (MG).
Mais velho entre quatro irmãos, Carlos é lembrado pelos familiares como uma pessoa alegre, trabalhadora e sempre disposta a ajudar quem estivesse ao seu redor.
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Em entrevista ao Portal GCN/Rede Sampi, a irmã Isabela Londe contou que o irmão tinha a capacidade de transformar situações difíceis em momentos de descontração.
"Ele era uma pessoa boa, alegre, sorridente e brincalhona. Para ele não tinha lado ruim das coisas. Tudo ele fazia uma brincadeira para ver a gente sorrindo. Era um exemplo de homem, de irmão e de filho", afirmou.
Segundo Isabela, Carlos começou a trabalhar ainda na adolescência e construiu uma trajetória marcada pela responsabilidade. "Trabalhava desde os 14 anos, nunca bebeu ou fumou, sempre foi honesto com as coisas dele. Podia estar passando pela pior fase da vida, mas levantava a cabeça e seguia em frente", disse.
A irmã também destacou o carinho que ele demonstrava pelas pessoas. "Ele tinha um coração gigante, abraçava, acolhia e amava sem olhar a quem. Fazia todos ao redor felizes e gostava de ver as pessoas rindo."
A última conversa
A última conversa entre Carlos e a mãe aconteceu no sábado, 20, um dia antes do acidente. Segundo Isabela, o irmão telefonou para a família, que mora em Pedregulho, e comentou os planos para o dia seguinte.
"Ele falou que passaria aqui (Pedregulho) um pouco e comentou que talvez fosse para Sacramento, na gruta. Minha mãe pediu para ele não ficar indo para lugares longe. Ele respondeu: 'Mas a senhora sabe que eu não bebo'. Então ela disse: 'Mas os outros bebem, meu filho'."
Para a família, a conversa, que aconteceu de forma tranquila e sem qualquer sinal de preocupação, acabou se tornando uma despedida inesperada.
A confirmação da tragédia
A confirmação da morte veio horas depois do acidente. De acordo com Isabela, a mãe começou a ligar para Carlos após tomar conhecimento das primeiras notícias sobre a ocorrência, mas não conseguiu contato.
"Ela viu a notícia e ficou preocupada. Depois começaram a aparecer comentários citando o nome do Felipe. As motos eram parecidas, o local era o mesmo para onde eles tinham ido passear. As peças foram se encaixando até que meu outro irmão chegou e confirmou tudo para a gente", relatou.
Família cobra justiça
Abalada pela perda, a família afirma que agora espera uma resposta da Justiça.
O motorista da Volkswagen Saveiro envolvida no acidente foi preso em flagrante após o teste do bafômetro apontar 0,65 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.
"Meu irmão não merecia passar por isso. Ele não fazia mal a ninguém, só queria viver a vida dele. Tiraram um filho de uma mãe e um irmão da nossa família. O que a gente espera agora é justiça", afirmou Isabela.
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