Mais velho entre quatro irmãos, Carlos é lembrado pelos familiares como uma pessoa alegre, trabalhadora e sempre disposta a ajudar quem estivesse ao seu redor.

A morte de Carlos Alberto Vicente Júnior, de 29 anos, ainda é difícil de ser compreendida pela família. Morador do Parque São Jorge, em Franca , o funileiro está entre as vítimas do grave acidente registrado na tarde de domingo, 21, na rodovia MG-428, entre Rifaina e Sacramento (MG).

Em entrevista ao Portal GCN/Rede Sampi, a irmã Isabela Londe contou que o irmão tinha a capacidade de transformar situações difíceis em momentos de descontração.

"Ele era uma pessoa boa, alegre, sorridente e brincalhona. Para ele não tinha lado ruim das coisas. Tudo ele fazia uma brincadeira para ver a gente sorrindo. Era um exemplo de homem, de irmão e de filho", afirmou.

Segundo Isabela, Carlos começou a trabalhar ainda na adolescência e construiu uma trajetória marcada pela responsabilidade. "Trabalhava desde os 14 anos, nunca bebeu ou fumou, sempre foi honesto com as coisas dele. Podia estar passando pela pior fase da vida, mas levantava a cabeça e seguia em frente", disse.