Um homem foi contido por populares após invadir o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) na avenida William Azzuz, Vila Gosuen, zona norte de Franca, no sábado, 20. Segundo informações apuradas pela reportagem, ele tentava furtar a unidade quando foi impedido por usuários do serviço e moradores que estavam nas proximidades.

Durante a ação, o suspeito causou danos à estrutura do prédio, incluindo um aparelho de ar-condicionado, equipamentos de informática e parte da fiação elétrica.

Um vídeo enviado à Redação do GCN mostra o momento em que o homem é imobilizado por populares. De acordo com relatos, ele chegou a ser agredido por pessoas revoltadas com a tentativa de furto e sofreu ferimentos leves.