Um homem foi contido por populares após invadir o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) na avenida William Azzuz, Vila Gosuen, zona norte de Franca, no sábado, 20. Segundo informações apuradas pela reportagem, ele tentava furtar a unidade quando foi impedido por usuários do serviço e moradores que estavam nas proximidades.
Durante a ação, o suspeito causou danos à estrutura do prédio, incluindo um aparelho de ar-condicionado, equipamentos de informática e parte da fiação elétrica.
Um vídeo enviado à Redação do GCN mostra o momento em que o homem é imobilizado por populares. De acordo com relatos, ele chegou a ser agredido por pessoas revoltadas com a tentativa de furto e sofreu ferimentos leves.
Após a contenção, testemunhas acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
O suspeito recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado ao Pronto-socorro Municipal.
Prefeitura não informou prejuízos
A reportagem procurou a Secretaria Municipal de Ação Social para informar os prejuízos causados à unidade, quais medidas foram adotadas para reforçar a segurança do local e se os atendimentos à população foram afetados.
Até a publicação desta reportagem, não houve retorno.
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Comentários
1 Comentários
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alexandre cesar lima diniz 2 dias atrásE o museu? Disseram que fizeram um limpa lá. O que não levaram eles quebraram.