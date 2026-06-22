24 de junho de 2026
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Populares impedem furto em Cras na zona norte de Franca

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Homem logo após ser contido, ao tentar furtar unidade do Cras
Homem logo após ser contido, ao tentar furtar unidade do Cras

Um homem foi contido por populares após invadir o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) na avenida William Azzuz, Vila Gosuen, zona norte de Franca, no sábado, 20. Segundo informações apuradas pela reportagem, ele tentava furtar a unidade quando foi impedido por usuários do serviço e moradores que estavam nas proximidades.

Durante a ação, o suspeito causou danos à estrutura do prédio, incluindo um aparelho de ar-condicionado, equipamentos de informática e parte da fiação elétrica.

Um vídeo enviado à Redação do GCN mostra o momento em que o homem é imobilizado por populares. De acordo com relatos, ele chegou a ser agredido por pessoas revoltadas com a tentativa de furto e sofreu ferimentos leves.

Após a contenção, testemunhas acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O suspeito recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado ao Pronto-socorro Municipal.

Prefeitura não informou prejuízos

A reportagem procurou a Secretaria Municipal de Ação Social para informar os prejuízos causados à unidade, quais medidas foram adotadas para reforçar a segurança do local e se os atendimentos à população foram afetados.

Até a publicação desta reportagem, não houve retorno.

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Comentários

1 Comentários

  • alexandre cesar lima diniz 2 dias atrás
    E o museu? Disseram que fizeram um limpa lá. O que não levaram eles quebraram.