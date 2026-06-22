O pedido parecia uma excelente oportunidade. Cliente simpático, empresa consolidada e uma compra de valor expressivo. A venda foi aprovada sem uma análise de crédito mais aprofundada. Trinta dias depois, o boleto venceu. Sessenta dias após, continuava em aberto. O que era expectativa de lucro transformou-se em prejuízo.

Para ajudar as empresas a evitarem situações como essa, a ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca), em parceria com a Facesp (Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo) buscou cooperação junto ao Cenprot (Central de Protesto) e lançou o AC Protesto: única ferramenta de consulta a CPFs e CNPJs que reúne informações de protestos registrados em cartórios de todo o país, oferecendo mais segurança para a concessão de crédito e a realização de negócios.

“A ferramenta é a única do Brasil com acesso à totalidade dos registros de protesto existentes nos cartórios do território nacional. Trata-se de uma conquista histórica para as associações comerciais e para o empresariado brasileiro”, afirma o presidente da ACIF, Fernando Rached Jorge. “Estamos entregando ao mercado uma solução que transforma informação em segurança. O AC Protesto permite que as empresas conheçam melhor quem está do outro lado da negociação, reduzindo riscos e fortalecendo relações comerciais mais saudáveis e sustentáveis.”

Disponível para utilização imediata, o AC Protesto permite consultar a quantidade de protestos vinculados a um CPF ou CNPJ, seus respectivos valores e mais. O acesso é realizado por meio de login e senha disponibilizadas pela ACIF, dentro da plataforma da Equifax | Boa Vista. O usuário pode optar entre as modalidades de consulta Express, 360º e Premium, cada uma com diferentes níveis de detalhamento, desde protestos ativos até o histórico nacional do consultado.

“A ferramenta fortalece ainda mais o setor de inteligência de mercado da ACIF, que há mais de 15 anos atua na redução dos riscos de inadimplência e na recuperação de crédito”, afirma o coordenador de Venda Segura da ACIF, Anderson Silva. “Agora, além dos indicadores de comportamento de crédito, recomendação de decisão e limite de crédito, passamos a disponibilizar o AC Protesto para ampliar a capacidade de análise dos empresários, sempre com o suporte da nossa equipe especializada”, afirma.

Além do AC Protesto, a ACIF também disponibiliza a seus associados o AC Recupera: solução de recuperação de crédito que alia tecnologia, segurança jurídica e baixo custo operacional. Voltado especialmente para micro, pequenas e médias empresas, o serviço permite encaminhar dívidas de até 90 dias sem custo e registra índice de recuperação de 60% já nos primeiros três meses, ajudando empresários a transformar valores parados em capital de giro e investimento.

Fale com a ACIF

Para saber mais sobre o AC Protesto e o AC Recupera, entre em contato com a ACIF pelo (16) 99963 8870, também disponível pelo link de WhatsApp https://wa.me/16999638870.