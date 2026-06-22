Um jovem identificado como Tiago Gomes Pereira, de 26 anos, está desaparecido desde a tarde desse domingo, 21, em Pedregulho. Segundo familiares, ele saiu de casa por volta das 13h de bicicleta, vestindo calça jeans e camiseta preta, com destino ao Parque Bom Jesus, na região das cachoeiras, percurso que costumava fazer aos fins de semana.

De acordo com os parentes, Tiago não retornou no horário habitual e, com o passar das horas, deixou de responder mensagens e ligações. O telefone celular permanece desligado ou fora da área de cobertura, aumentando a preocupação da família.

Na manhã desta segunda-feira, 22, equipes de busca e salvamento iniciaram varreduras na região apontada como possível trajeto do jovem. Os trabalhos se concentram em trilhas, áreas de mata e pontos próximos ao Parque Bom Jesus.