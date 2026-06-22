24 de junho de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 22, em Franca:

Nome: Adriano de Aguiar
Idade: Não informado
Local do velório: São Vicente, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Eurípedes Vicente da Silva 
Idade: 74 anos
Local do velório: São Vicente, sala 7
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Pedregulho
Horário previsto do sepultamento: 15h30

Nome: José Soares de Siqueira
Idade: 92 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Diana Martins Simei
Idade: 81 anos 
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h

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