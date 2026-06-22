Veja o obituário desta segunda-feira, 22, em Franca:
Nome: Adriano de Aguiar
Idade: Não informado
Local do velório: São Vicente, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Eurípedes Vicente da Silva
Idade: 74 anos
Local do velório: São Vicente, sala 7
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Pedregulho
Horário previsto do sepultamento: 15h30
Nome: José Soares de Siqueira
Idade: 92 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: Diana Martins Simei
Idade: 81 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h
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