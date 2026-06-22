Veja o obituário desta segunda-feira, 22, em Franca:

Nome: Adriano de Aguiar

Idade: Não informado

Local do velório: São Vicente, sala 5

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Eurípedes Vicente da Silva

Idade: 74 anos

Local do velório: São Vicente, sala 7

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Pedregulho

Horário previsto do sepultamento: 15h30