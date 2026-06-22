24 de junho de 2026
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DISPAROS E PRISÃO

Homem é preso após disparos; PM apreende revólver e munições

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Arma e munições apreendidas pelos policiais, na casa do suspeito, em Pedregulho
Arma e munições apreendidas pelos policiais, na casa do suspeito, em Pedregulho

Um homem de 55 anos foi preso em flagrante na tarde desse domingo, 21, em Pedregulho, após denúncias de que teria efetuado disparos de arma de fogo na Vila Isabel.

Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas por moradores que relataram tiros na região. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram o suspeito na porta da residência. Sobre uma cadeira, foi localizado um estojo de munição deflagrada.

Questionado pelos militares, o homem admitiu ter realizado os disparos pouco antes da chegada da equipe, mas negou possuir arma de fogo.

Durante vistoria no imóvel, os policiais localizaram um revólver calibre 38 com a numeração suprimida em uma estante da sala, ao lado da televisão. A arma estava municiada com cinco cartuchos intactos e um percutido. Também foram apreendidas outras munições, totalizando nove cartuchos, além de um cartucho encontrado sobre a cadeira.

De acordo com a ocorrência, o suspeito assumiu a propriedade do armamento e recebeu voz de prisão em flagrante. Ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca juntamente com o material apreendido.

Ainda conforme a Polícia Militar, foi realizado exame residuográfico no investigado para auxiliar na apuração dos fatos. A prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade policial de plantão.

Após os procedimentos, o homem permaneceu à disposição da Justiça e deverá ser encaminhado para uma unidade prisional. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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