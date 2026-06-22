Um homem de 55 anos foi preso em flagrante na tarde desse domingo, 21, em Pedregulho, após denúncias de que teria efetuado disparos de arma de fogo na Vila Isabel.

Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas por moradores que relataram tiros na região. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram o suspeito na porta da residência. Sobre uma cadeira, foi localizado um estojo de munição deflagrada.

Questionado pelos militares, o homem admitiu ter realizado os disparos pouco antes da chegada da equipe, mas negou possuir arma de fogo.