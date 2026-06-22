Um homem de 55 anos foi preso em flagrante na tarde desse domingo, 21, em Pedregulho, após denúncias de que teria efetuado disparos de arma de fogo na Vila Isabel.
Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas por moradores que relataram tiros na região. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram o suspeito na porta da residência. Sobre uma cadeira, foi localizado um estojo de munição deflagrada.
Questionado pelos militares, o homem admitiu ter realizado os disparos pouco antes da chegada da equipe, mas negou possuir arma de fogo.
Durante vistoria no imóvel, os policiais localizaram um revólver calibre 38 com a numeração suprimida em uma estante da sala, ao lado da televisão. A arma estava municiada com cinco cartuchos intactos e um percutido. Também foram apreendidas outras munições, totalizando nove cartuchos, além de um cartucho encontrado sobre a cadeira.
De acordo com a ocorrência, o suspeito assumiu a propriedade do armamento e recebeu voz de prisão em flagrante. Ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca juntamente com o material apreendido.
Ainda conforme a Polícia Militar, foi realizado exame residuográfico no investigado para auxiliar na apuração dos fatos. A prisão em flagrante foi ratificada pela autoridade policial de plantão.
Após os procedimentos, o homem permaneceu à disposição da Justiça e deverá ser encaminhado para uma unidade prisional. O caso será investigado pela Polícia Civil.
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