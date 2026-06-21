1. A Fragilidade do ‘Agora’
A vida, em sua essência mais pura, é um equilíbrio delicado entre o planejamento e o imprevisto. Frequentemente, acordamos acreditando que o roteiro do dia está escrito, que as promessas de amanhã são garantias irrevogáveis. Quase ninguém pensa em fatalidade, doença ou qualquer situação parecida.
No entanto, o destino, por vezes, nos apresenta o imponderável. Em um piscar de olhos, o que era rotina transforma-se em saudade; o que era movimento transforma-se em silêncio ou em uma nova e dolorosa realidade de limitações.
Recentemente, o Brasil acompanhou, com o coração apertado, a tragédia ocorrida em Limeira. No último dia 13 de junho, a jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de apenas 21 anos, teve sua trajetória interrompida durante a prática de rope jump na Ponte do Esqueleto. Uma vida cheia de sonhos, ceifada em um segundo de falha técnica ou fatalidade.
Poucos dias antes, em Franca, um atropelamento brutal em uma calçada resultou na amputação da perna de uma jovem que apenas seguia seu caminho.
Dois eventos distintos, mas unidos pelo mesmo fio condutor: a mudança drástica e repentina.
Este alerta e reflexão não nasce apenas do luto, mas da necessidade urgente de informar. Quando a tragédia bate à porta, a dor é paralisante. Contudo, é justamente nesse momento de vulnerabilidade extrema que o conhecimento dos direitos se torna o único escudo capaz de evitar que o desamparo financeiro se some à dor emocional. O Direito não traz a vida de volta, nem restaura o membro perdido, mas ele existe para garantir a dignidade de quem fica e a sobrevivência de quem precisa recomeçar.
2. A Dor da Perda e o Amparo aos Pais (Pensão por Morte)
Quando perdemos um filho jovem, como no caso de Maria Eduarda, a primeira reação é o vazio. No campo jurídico, muitos acreditam que a Pensão por Morte é um direito exclusivo de cônjuges e filhos menores. Isso é um equívoco que deixa muitas famílias desassistidas. Os pais podem, sim, ter direito ao benefício, desde que a vítima possuísse a qualidade de segurado junto ao INSS no momento do óbito.
Em outras palavras, muita gente pensa que quando o segurado é solteiro e não possui filhos, ninguém teria direito à pensão por morte. Não é assim. Se este segurado ajudava os pais, por exemplo, estes terão direito à pensão por morte. O mesmo raciocínio vale, quando o falecido não tendo pais e sendo solteiro e sem filhos, ajudava irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos de idade ou irmão inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou grave.
O grande desafio aqui é a comprovação da dependência econômica. Para os pais ou irmãos, essa dependência não é presumida pela lei, ela precisa ser demonstrada. No entanto, a justiça brasileira tem entendido que essa dependência não precisa ser total. Se o segurado falecido ajudava nas despesas da casa, se o seu salário era fundamental para o sustento do núcleo familiar ou para o pagamento de medicamentos e aluguel, o direito se configura. A pensão por morte para pais ou irmãos é um reconhecimento de que aquele jovem era um pilar de sustento e que sua ausência gera um prejuízo financeiro direto aos seus ascendentes ou irmãos.
3. Incapacidade Temporária e Permanente
Para aqueles que sobrevivem a acidentes graves, a batalha muda de cenário. O foco passa a ser a recuperação e a subsistência durante o período em que o trabalho se torna impossível. Aqui, precisamos diferenciar dois benefícios fundamentais: o Auxílio-Doença (atualmente chamado de Auxílio por Incapacidade Temporária) e a Aposentadoria por Invalidez (Aposentadoria por Incapacidade Permanente).
O auxílio-doença requisitos básicos incluem a qualidade de segurado e a comprovação, via perícia médica, de que o trabalhador está temporariamente incapaz de exercer suas funções habituais por mais de 15 dias. Já a aposentadoria por invalidez é destinada aos casos em que a perícia constata que a incapacidade é total e sem perspectiva de reabilitação para qualquer outra atividade laboral. É importante destacar que, em casos de acidentes de qualquer natureza, a lei dispensa o cumprimento da carência (número mínimo de contribuições), garantindo proteção imediata à vítima.
4. O Direito às Sequelas (Auxílio-Acidente)
Este é, talvez, o direito mais desconhecido e negligenciado pelos brasileiros. Imagine que, após o acidente e o período de auxílio-doença, o trabalhador receba alta. Ele consegue voltar a trabalhar, mas não é mais o mesmo. Ele perdeu um dedo, teve uma redução no movimento do braço ou sofreu uma amputação. Ele ainda é capaz de trabalhar, mas com um esforço muito maior ou em uma função adaptada.
Nesse cenário, surge o Auxílio-Acidente por sequelas. Trata-se de uma indenização mensal paga pelo INSS. O segurado pode continuar trabalhando e recebendo o salário normalmente, e o benefício entra como um complemento de renda vitalício (até a aposentadoria). Além disso, o INSS tem o dever de oferecer a Reabilitação Profissional, um programa que visa reeducar e readaptar o segurado para uma nova função compatível com suas limitações físicas, fornecendo inclusive cursos e treinamentos necessários.
5. Proteção Social (BPC/LOAS)
E se a vítima nunca contribuiu para o INSS? E se o acidente ocorreu com alguém que estava desempregado há muito tempo ou que trabalhava na informalidade sem pagar o "carnê"? O Estado não pode virar as costas. Para esses casos, existe o BPC LOAS (Benefício de Prestação Continuada).
O BPC LOAS quem tem direito são as pessoas com deficiência (de qualquer idade) ou idosos com mais de 65 anos que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. A deficiência, para fins de LOAS, é analisada sob uma ótica biopsicossocial: avalia-se como a sequela do acidente impede a participação plena e efetiva daquela pessoa na sociedade em igualdade de condições com as demais. É um benefício assistencial de um salário mínimo que garante o básico para a sobrevivência digna.
6. O Direito à Saúde e Tecnologia Assistiva
A reabilitação de uma vítima de acidente grave exige mais do que dinheiro no bolso; exige tecnologia e cuidados médicos contínuos. O fornecimento de próteses e órteses é uma obrigação legal tanto do SUS quanto do próprio INSS para seus segurados em processo de reabilitação. Não é um favor, é um direito garantido pela Constituição Federal.
Muitas vezes, o Estado ou os Planos de Saúde negam o fornecimento de uma prótese moderna ou de um medicamento de alto custo, alegando que não constam em suas listas burocráticas.
Nesses casos, é possível entrar na Justiça através de uma ação chamada “Obrigação de Fazer”. Através dessa ação judicial, montada de forma estratégica, é possível compelir o ente público ou a operadora de saúde a fornecer exatamente o que o médico prescreveu, garantindo que a tecnologia assistiva devolva ao indivíduo o máximo de autonomia possível.
7. O Reconhecimento como PCD e a LC 142/2013
Sobreviver a um acidente com sequelas permanentes coloca o indivíduo em uma nova categoria jurídica: a de Pessoa com Deficiência (PCD). Esse reconhecimento abre portas para uma série de direitos PCD que visam compensar as barreiras enfrentadas no dia a dia. Entre eles, destacam-se a Isenção de IPVA, a isenção de impostos na compra de veículos (IPI, ICMS, IPVA), vagas reservadas em estacionamentos e cotas em concursos públicos e empresas privadas.
No âmbito previdenciário, a Lei Complementar 142/2013 trouxe uma justiça histórica: a aposentadoria LC 142. Ela permite que o trabalhador com deficiência se aposente com menos tempo de contribuição ou com idade reduzida, a depender do grau da deficiência (leve, moderada ou grave). É uma forma de reconhecer que o desgaste físico e mental de quem trabalha com uma limitação é superior ao de quem não possui tais barreiras.
8. A Responsabilidade do Causador
Por fim, é importante lembrar que a conta do acidente não deve recair apenas sobre os ombros da sociedade ou da vítima. Quando há um culpado (seja uma empresa de esportes radicais negligente ou um motorista imprudente), há a possibilidade do INSS ajuizar uma Ação Regressiva. Isso significa que o órgão público busca o ressarcimento de todos os valores pagos em benefícios (pensões, auxílios) diretamente do patrimônio de quem causou o dano.
Além disso, a vítima e seus familiares possuem o direito de buscar indenizações por danos morais, estéticos e materiais na esfera cível.
9. Conclusão: Informação como Ferramenta de Dignidade
A tragédia de Maria Eduarda em Limeira e o sofrimento das vítimas de acidentes de trânsito (como o ocorrido em Franca e em todo o país) nos lembram que somos humanos e, portanto, vulneráveis.
Mas a vulnerabilidade não deve ser sinônimo de impotência.
O Direito existe para ser o solo firme sob os pés de quem sente o mundo desabar.
Se você ou alguém que você ama passou por uma situação onde a vida mudou em um segundo, não se cale e não aceite a primeira negativa. A legislação brasileira é vasta e protetiva, mas ela exige iniciativa. A informação é o primeiro passo para a justiça. A solidariedade nos une na dor, mas o conhecimento nos fortalece na busca pelo que é justo.
Em caso de dúvida, procure um advogado especialista de sua confiança.
Tiago Faggioni Bachur é advogado e professor especialista em Direito Previdenciário. Autor de Obras Jurídicas
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