Mensagem de Abertura
“Saiba comprar para não se arrepender: O preço a gente esquece, a qualidade permanece.” (Barrie Hopson e Mike Scalla)
Aniversários
Neste 21 de junho, começando o inverno, chega nova idade para o Paulinho Gimenes, Guerrinha e Ronaldo Cesar Marques... Amanhã, 22, Sabah Chaoud Garcia... Na terça, 23, José Carlos Brigagão, José Vargas e professora Maria Joana de Oliveira (do Carlos Mattar)... Na quarta, 24, Sérgio Speretta, Diácono João César Martini, Bah Costa e Manoelito Prado... Na sexta-feira, 26, Padre Márcio Rigolin, Maria Inês Volpe (secretária da Diocese), Nilton Pinati e Karina Papacídero... E no próximo sábado, 27, Rosa Maria Cruz Bertoni... Abraço a todos.
Artista Paulinho Gimenes
Hoje, 21 de junho, é dia de abraçar o amigo Paulinho Gimenes, artista completo, tendo a publicidade como atividade profissional, além de inspirado compositor e cantor. Costuma animar eventos, principalmente escolares, transmitindo palavras felizes, como é a letra de uma de suas composições mais conhecidas. Casado com a psicóloga Heloísa Vilela Bittar, filha do nosso saudoso amigo Nenê Bittar e dona Lourdinha. Parabéns ao Paulinho pela data e seu talento, e amizade.
Nasceu para o basquete
Quero também abraçar e cumprimentar por um novo ciclo, o conhecido Jorge Guerra, amigo Guerrinha, que verdadeiramente nasceu para o basquetebol. Ele tinha 10 anos e já corria o dia todo na quadra do Clube dos Bagres, onde morava bem perto. Defendeu o Yara Clube no infantil, depois o Amazonas e Franca Basquete até 1991. Passou também pelo Monte Líbano, Dharma Yara e COC de Ribeirão Preto, encerrando a carreira em 1997, passando depois a atuar como técnico em outras equipes. Guerrinha tem 66 anos, e retorna agora ao Mogi, como coordenador técnico. Abraço, amigo.
Dicas Práticas
Leite morno com cúrcuma, promove sono profundo e combate inflamação. Outra dica: água morna com limão ajuda o fígado, enquanto ele se desintoxica. Mais uma: água morna com mel, alimenta as bactérias boas enquanto você descansa. E mais: chá de hortelã, relaxa completamente o trato digestivo. Uma última: chá de gengibre reduz inflamação e inchaço durante a noite.
Tim-Tim
Quem comemorou em grande estilo seus bem vividos 60 anos de idade no final de semana, foi o conhecido e muito querido promotor de justiça em Franca, Dr. Claudemir de Oliveira. Casado com a Sandra Votta Oliveira, forma um casal muito simpático, recebendo abraços de familiares e um grupo de amigos. São pais da Isabela, atriz em São Paulo, e Rafaela, médica residente na área de pediatria. Parabéns ao Dr. Claudemir e abraço a todos.
Diácono João César
Ele celebra novo ciclo de vida nesta próxima quarta-feira, 24 de junho, e por isso vamos antecipando nosso abraço ao muito querido e atuante diácono permanente na Catedral N. S. da Conceição, desde a época do Monsenhor José Geraldo, e agora com a equipe do Pároco Rogério Ruffo. Toda paz e bem ao Diácono João César, sempre com as bençãos de Deus.
Conhecem o Spereta?
Ele não se esquece do aniversário de ninguém, e tem como sua maior paixão estar todas as semanas, sempre às sextas-feiras, diante do microfone da Rádio Difusora, por alguns (sempre longos) minutos para mandar seus abraços e sempre algo mais. Seu nome é Sérgio Spereta, pessoa de inteira pureza, trabalha cuidando de sua horta na região do Bom Jardim, mas ele adora falar ao microfone, com o que ele afirma ser seu grande público. Um abraço querido amigo Spereta, tudo de bom a você.
Abraço ao professor Edilson
Desde de ontem, 20 de junho, o professor Edilson Luís de Oliveira está com nova idade, e vem recebendo muitos abraços de amigos e da garotada que ele treina nas escolinhas de futebol. Graduado em curso superior na segurança pública, aposentando-se como bombeiro, fez também os cursos de Educação Física e Fisioterapia. Parabéns, e segue nosso abraço ao Edilson.
Co-Piada
Na audiência, o promotor pergunta ao preso:
- Deixe-me ver se entendi corretamente: O senhor estava correndo com a faca na mão, tropeçou e acertou a faca no peito da sua mulher, é isso?
- É isso, doutor...
- Tem certeza disso?
- Absoluta, doutor...
- Mas... As nove vezes?!
Arquivo do Tempo
A Rádio Difusora de Franca completou no último dia 10 de junho seus 64 anos de fundação. Por lá passaram vários nomes de profissionais da comunicação, e depois de alguns anos, eu também iniciei uma carreira que, no princípio foi até uma brincadeira, mas depois virou uma das atividades profissionais. Entre um dos professores que tive, além de um dos mais queridos amigos, foi o saudoso Amauri Destro. Na foto, ainda bem jovens, nós dois no campo do Palmeirinhas. Muita saudade.
Mensagem Final
“É melhor admitir que você entrou pela porta errada, do que permanecer a vida inteira no cômodo errado.” (A.D.)
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