Quero também abraçar e cumprimentar por um novo ciclo, o conhecido Jorge Guerra, amigo Guerrinha, que verdadeiramente nasceu para o basquetebol. Ele tinha 10 anos e já corria o dia todo na quadra do Clube dos Bagres, onde morava bem perto. Defendeu o Yara Clube no infantil, depois o Amazonas e Franca Basquete até 1991. Passou também pelo Monte Líbano, Dharma Yara e COC de Ribeirão Preto, encerrando a carreira em 1997, passando depois a atuar como técnico em outras equipes. Guerrinha tem 66 anos, e retorna agora ao Mogi, como coordenador técnico. Abraço, amigo.

Dicas Práticas

Leite morno com cúrcuma, promove sono profundo e combate inflamação. Outra dica: água morna com limão ajuda o fígado, enquanto ele se desintoxica. Mais uma: água morna com mel, alimenta as bactérias boas enquanto você descansa. E mais: chá de hortelã, relaxa completamente o trato digestivo. Uma última: chá de gengibre reduz inflamação e inchaço durante a noite.

Tim-Tim