O Museu Histórico de Franca “José Chiachiri” passará por obras de ampliação e adequação de acessibilidade com investimento superior a R$ 1,4 milhão. A licitação para contratação da empresa responsável foi aberta pela Prefeitura nesta sexta-feira, 19, com publicação do edital no Diário Oficial Municipal. As propostas poderão ser apresentadas até as 9h30 do dia 7 de julho.
As intervenções incluem a instalação de pisos táteis de alerta e direcionais nas áreas de circulação, melhorias na comunicação inclusiva, adaptação dos sanitários e criação de uma vaga destinada ao embarque e desembarque de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Novo espaço para acervo histórico
O projeto também prevê a construção de um pavilhão moderno e fechado com painéis de vidro para exposição permanente e proteção do automóvel histórico que integra o acervo do museu.
Outra melhoria será a implantação de um arquivo climatizado destinado à conservação e guarda de documentos históricos, conhecido como reserva técnica. O plano contempla ainda novas salas administrativas e depósitos operacionais.
Recursos e prazo
Os recursos para a execução das obras são provenientes do município e da PNAB (Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura), iniciativa do Governo Federal desenvolvida em parceria com estados e municípios.
De acordo com o edital, o prazo previsto para conclusão dos trabalhos é de 12 meses após a assinatura do contrato. O edital pode ser conferido no Portal de Compras Públicas.
O Museu Histórico “José Chiachiri” está localizado na rua Campos Salles, 2.010, na região central de Franca.
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