O Museu Histórico de Franca “José Chiachiri” passará por obras de ampliação e adequação de acessibilidade com investimento superior a R$ 1,4 milhão. A licitação para contratação da empresa responsável foi aberta pela Prefeitura nesta sexta-feira, 19, com publicação do edital no Diário Oficial Municipal. As propostas poderão ser apresentadas até as 9h30 do dia 7 de julho.

As intervenções incluem a instalação de pisos táteis de alerta e direcionais nas áreas de circulação, melhorias na comunicação inclusiva, adaptação dos sanitários e criação de uma vaga destinada ao embarque e desembarque de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Novo espaço para acervo histórico

O projeto também prevê a construção de um pavilhão moderno e fechado com painéis de vidro para exposição permanente e proteção do automóvel histórico que integra o acervo do museu.