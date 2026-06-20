Há quem apenas passe pela vida, flutuando. Um dizer assim cai estranho, parece um dedo acusador. Ele ou ela é lunático, palavra que já foi diagnóstico de saúde mental no passado. Flutuar ali soa inconsequente e leviano indicando um adulto considerado inadequado para viver e ser produtivo em sociedade. Só uma criança brinca em fantasias enquanto falta comida na mesa, água encanada, educação, e sobram guerras pelo mundo. Já fomos criança, flutuar era o todo e tudo cheio de cor e futuro. O século vinte e um nos trouxe para um mundo estanque, paralisante. As pessoas não se reconhecem paralisadas e compartimentadas em bolhas, nichos, e categorias fixas. Novas palavras são inventadas para capturar a saúde mental e os diagnósticos pululam dos consultórios para as farmácias munindo de significados bélicos uma corrida armamentista contra nossas subjetividades. A indústria da “eficiência & produtividade” vigia os sinais de criatividade, uns são os olhos dos outros e ao menor sinal daquela felicidade infantil, despretensiosa, segue a denúncia, a sentença, e o castigo. Flutuar é perigoso.

O perigo são as ideias que são mais livres hoje, mas circulam em labirintos particulares do tipo telegrama. Tudo expresso no sigilo, talvez por medo dos julgamentos e da repreensão, ou por falta de coragem ou de caráter mesmo. Ninguém conhece de fato mais ninguém. Os desejos foram todos capitalizados, clique por clique nas telas. Enquanto a expressão da libido, força motora da vida, está fora de lugar e em rota de colisão constante, parece vir da agonia de não sermos quem somos as engrenagens que nos subtraem e abastecem os mercados. Na incessante produção de infelicidade em massa, operamos na descontinuidade dos afetos que alimenta o vazio de cada um. Acumulamos atritos sem a possibilidade do gozo, catarse.

Tudo parece novo quando já é velho demais e eu, que sou velho demais para ser ontem, sinto urgência de flutuar para ter uma vida boa. Abandonar de vez os agrupamentos presos nas cronologias do prestígio e da empáfia sem lastro, sem base fundamento, sem alicerce de sustentação, sem a consistência da credibilidade. No amanhecer de hoje, a criança que flutua em mim lembrou disso tudo com esta pergunta boba: o que é uma vida boa?