A Prefeitura de Franca publicou neste sábado, 20, no Diário Oficial do Município, a intimação de proprietários de 117 terrenos localizados em diferentes regiões da cidade para que realizem a limpeza e manutenção dos imóveis. A determinação, emitida pela Vigilância Sanitária Municipal, estabelece prazo de 15 dias para a execução dos serviços.

A medida tem como base o artigo 145 do Código de Posturas do Município (Lei nº 2.047/72), com alterações promovidas pelas leis municipais nº 5.047/98 e nº 5.737/02.

De acordo com o edital, os proprietários que não cumprirem a determinação dentro do prazo poderão ser multados. Além disso, a Prefeitura poderá executar diretamente o serviço por meio da Secretaria Municipal de Serviços e Meio Ambiente.