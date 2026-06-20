20 de junho de 2026
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FISCALIZAÇÃO

Do Zanetti ao Tropical, Prefeitura cobra limpeza de 117 terrenos

Por Leonardo de Oliveira | Da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Prefeitura de Franca
Terrenos sujos em Franca: intimados têm o prazo de 15 dias para a limpeza
Terrenos sujos em Franca: intimados têm o prazo de 15 dias para a limpeza

A Prefeitura de Franca publicou neste sábado, 20, no Diário Oficial do Município, a intimação de proprietários de 117 terrenos localizados em diferentes regiões da cidade para que realizem a limpeza e manutenção dos imóveis. A determinação, emitida pela Vigilância Sanitária Municipal, estabelece prazo de 15 dias para a execução dos serviços.

A medida tem como base o artigo 145 do Código de Posturas do Município (Lei nº 2.047/72), com alterações promovidas pelas leis municipais nº 5.047/98 e nº 5.737/02.

De acordo com o edital, os proprietários que não cumprirem a determinação dentro do prazo poderão ser multados. Além disso, a Prefeitura poderá executar diretamente o serviço por meio da Secretaria Municipal de Serviços e Meio Ambiente.

Nesse caso, os custos da limpeza serão repassados aos responsáveis pelos imóveis. A cobrança será calculada com base em R$ 0,064 da UFMF (Unidade Fiscal do Município de Franca) por metro quadrado do terreno.

Bairros

As notificações abrangem imóveis localizados em dezenas de bairros e áreas da cidade. Entre os locais com terrenos intimados estão Jardim Aeroporto, Jardim Aeroporto II e III, Jardim Botânico, Jardim Ipanema, Jardim João Liporoni, Jardim Luiza, Jardim Natal I, Jardim Palestina, Jardim Portinari, Jardim Santa Lúcia, Jardim Tropical I e II, Parque Universitário, Parque Dom Pedro I, Residencial Irineu Zanetti, Residencial Palermo, Residencial San Diego, Residencial São Domingos, Vila Formosa, Vila Industrial e Vila Samello.

Também foram incluídas áreas como Chácara São Paulo, Chácara São Jorge e Cidade Nova.

A relação divulgada pelo município contempla tanto proprietários particulares quanto empresas e incorporadoras responsáveis por áreas urbanas.

Objetivo da medida

Segundo a Prefeitura, a manutenção periódica dos terrenos é uma das ações utilizadas para evitar o crescimento excessivo de mato, o descarte irregular de resíduos e situações que possam favorecer problemas de saúde pública e a degradação dos espaços urbanos.

Os proprietários intimados podem consultar a publicação completa no Diário Oficial do Município para verificar os dados cadastrais dos imóveis notificados.

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