Um dos principais nomes do Franca Basquete na conquista do pentacampeonato do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026, o ala-pivô Lucas Dias passou por uma cirurgia no joelho nesta sexta-feira, 19. O atleta compartilhou uma mensagem nas redes sociais para informar o procedimento e agradecer o apoio recebido durante o período de recuperação.
O jogador revelou que inicia agora uma nova fase após a operação. Em publicação nas redes sociais, Lucas destacou os desafios enfrentados e a importância da superação diante das dificuldades.
“A cirurgia ficou para trás, e hoje começo uma nova etapa: a recuperação. Não foi um caminho fácil, mas a vida nunca me ensinou a desistir diante dos desafios”, escreveu.
Segundo o atleta, os obstáculos enfrentados ao longo da trajetória contribuíram para seu crescimento pessoal e profissional. “Este momento me faz lembrar que a superação não está apenas em vencer grandes batalhas, mas também em enfrentar cada dia com coragem, paciência e fé”, completou.
Mudanças para a próxima temporada
Lucas Dias foi um dos destaques da campanha que garantiu ao Franca o quinto título consecutivo do NBB. Durante as finais contra o Pinheiros, atletas da equipe atuaram com algum tipo de lesão em razão do desgaste acumulado ao longo da temporada.
Com o encerramento do calendário 2025/2026, Lucas Dias deve se transferir para o Mogi das Cruzes. O ala-armador Georginho também é apontado como possível reforço da equipe.
Até o momento, porém, nenhuma das partes confirmou oficialmente as negociações. Os contratos dos atletas com o Franca são válidos até o dia 30 de junho.
A diretoria francana deve anunciar as permanências e os reforços para a próxima temporada somente após essa data. A expectativa é pela montagem de um elenco competitivo para a disputa do NBB, Campeonato Paulista, BCLA (Basketball Champions League Americas) e, possivelmente, da Copa Super 8.
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