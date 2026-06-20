Um dos principais nomes do Franca Basquete na conquista do pentacampeonato do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026, o ala-pivô Lucas Dias passou por uma cirurgia no joelho nesta sexta-feira, 19. O atleta compartilhou uma mensagem nas redes sociais para informar o procedimento e agradecer o apoio recebido durante o período de recuperação.

O jogador revelou que inicia agora uma nova fase após a operação. Em publicação nas redes sociais, Lucas destacou os desafios enfrentados e a importância da superação diante das dificuldades.

“A cirurgia ficou para trás, e hoje começo uma nova etapa: a recuperação. Não foi um caminho fácil, mas a vida nunca me ensinou a desistir diante dos desafios”, escreveu.