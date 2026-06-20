Franca vai receber radares nas ruas e avenidas. Mas essa não foi a única medida anunciada pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB) para tentar conter a escalada dos acidentes de trânsito. Em entrevista exclusiva ao Portal GCN/Sampi na quinta-feira, 18, o prefeito afirmou que policiais passarão a atuar no sistema de monitoramento da Prefeitura para autuar motoristas flagrados cometendo infrações.

“Você que está me ouvindo e está nos assistindo, eu consigo ver quando você faz a imprudência, a imperícia e não toma cuidado dentro do trânsito da cidade”, afirmou o prefeito ao jornalista Corrêa Neves Jr.

O alerta está dado

O alerta tem relação direta com as câmeras de monitoramento da Prefeitura. Alexandre afirmou que policiais militares passarão a atuar na central de monitoramento para aplicar multas a motoristas flagrados cometendo infrações de trânsito pelas imagens captadas pelo sistema.