Franca vai receber radares nas ruas e avenidas. Mas essa não foi a única medida anunciada pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB) para tentar conter a escalada dos acidentes de trânsito. Em entrevista exclusiva ao Portal GCN/Sampi na quinta-feira, 18, o prefeito afirmou que policiais passarão a atuar no sistema de monitoramento da Prefeitura para autuar motoristas flagrados cometendo infrações.
“Você que está me ouvindo e está nos assistindo, eu consigo ver quando você faz a imprudência, a imperícia e não toma cuidado dentro do trânsito da cidade”, afirmou o prefeito ao jornalista Corrêa Neves Jr.
O alerta está dado
O alerta tem relação direta com as câmeras de monitoramento da Prefeitura. Alexandre afirmou que policiais militares passarão a atuar na central de monitoramento para aplicar multas a motoristas flagrados cometendo infrações de trânsito pelas imagens captadas pelo sistema.
“Agora, qual é o passo seguinte? É a gente colocar um policial militar que tenha poder de polícia administrativa nas câmeras. Na sala das câmeras”, disse.
O prefeito também afirmou que pretende manter a medida mesmo diante de possíveis questionamentos judiciais. “Alguns vão entrar na Justiça contra a Prefeitura, não tem problema, eles vão gastar dinheiro com advogado para fazer isso. Mas nós vamos aplicar”, completou.
Alexandre ressaltou que a Prefeitura já realizou campanhas educativas, reforçou ações de conscientização em diferentes regiões da cidade e contou com apoio policial para tentar reduzir os acidentes.
Segundo ele, as vias estão devidamente sinalizadas e estruturadas, mas o cenário exige medidas mais rigorosas: os radares. “Agora, nós temos que dar um passo um pouco maior, um pouco mais drástico. Então, esse passo é, sim, a gente procurar soluções com essas câmeras para evitar excessos de velocidade”, afirmou.
Mudança de posição
Durante a entrevista, o prefeito reconheceu que historicamente se posicionou contra a instalação de radares. De acordo com ele, a resistência estava ligada à percepção popular, construída por políticos, de que os equipamentos eram utilizados apenas para arrecadação de multas.
“Eu sempre fui contra o radar. Por quê? Até por conta dos próprios políticos. Eles diziam o seguinte: o radar é a indústria da multa”, declarou.
A mudança de posicionamento em relação aos radares ocorreu após a constatação de que as campanhas educativas, por si só, não seriam suficientes para reduzir o número de acidentes. Diante do aumento dos casos, a administração avaliou que seria necessário adotar medidas mais rigorosas para combater a imprudência dos motoristas.
Apesar disso, Alexandre ponderou que os radares, sozinhos, também não são suficientes para reduzir os acidentes. “Eu estou convicto e nós vamos fazer, mas eu não estou convicto de que o radar vá impactar na imperícia e na imprudência”.
“A grande maioria dos acidentes, pode olhar nas redes sociais que aparecem, é o cara que passou em um pare no meio do bairro, que não é um problema de velocidade”, completou.
Segundo o prefeito, a redução dos acidentes depende de um conjunto de medidas. “É o radar, é o policial na câmera, é o trabalho educativo e é a conversa”, concluiu.
A Prefeitura ainda não divulgou os locais onde os radares serão instalados.
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