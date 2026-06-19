A Seleção Brasileira enfrenta o Haiti nesta sexta-feira, 19, às 21h30 (horário de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Após empatar em 1 a 1 com o Marrocos na estreia, a equipe comandada por Carlo Ancelotti busca a primeira vitória no torneio para se aproximar da classificação para a próxima fase.
O jogo entre Brasil e Haiti é transmitido pelo canal do YouTube da CazéTV. ASSISTA AQUI.
A partida será disputada no Estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos, e tem peso importante para as pretensões das duas seleções no Grupo C.
O Brasil entra em campo pressionado pela necessidade do resultado após o empate na rodada inicial. Já o Haiti foi derrotado por 1 a 0 pela Escócia na estreia.
A situação do grupo ganhou novos contornos nesta sexta-feira após a vitória do Marrocos sobre a Escócia, resultado que aumenta a importância do confronto para brasileiros e haitianos.
Escalação do Brasil
O técnico Carlo Ancelotti deve iniciar a partida com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior.
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