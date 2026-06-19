Um motoqueiro ficou ferido na tarde desta sexta-feira, 19, após um carro avançar o sinal vermelho no cruzamento das ruas Bolívia e Couto Magalhães, no Jardim Consolação, na região central de Franca. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança instalada nas proximidades.

As imagens mostram os veículos parados na rua Couto Magalhães enquanto aguardam a abertura do semáforo. Quando o sinal ficou verde, o motociclista iniciou a travessia do cruzamento.

Um carro que estava ao lado da motocicleta chegou a reduzir a velocidade ao se aproximar da via, mas o entregador seguiu em frente. Nesse momento, outro veículo atravessou o cruzamento sem respeitar o sinal vermelho e atingiu a motocicleta.