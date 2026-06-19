Um motoqueiro ficou ferido na tarde desta sexta-feira, 19, após um carro avançar o sinal vermelho no cruzamento das ruas Bolívia e Couto Magalhães, no Jardim Consolação, na região central de Franca. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança instalada nas proximidades.
As imagens mostram os veículos parados na rua Couto Magalhães enquanto aguardam a abertura do semáforo. Quando o sinal ficou verde, o motociclista iniciou a travessia do cruzamento.
Um carro que estava ao lado da motocicleta chegou a reduzir a velocidade ao se aproximar da via, mas o entregador seguiu em frente. Nesse momento, outro veículo atravessou o cruzamento sem respeitar o sinal vermelho e atingiu a motocicleta.
Com a força da batida, o motociclista foi arremessado ao chão. As circunstâncias do acidente foram registradas integralmente pela câmera de monitoramento.
Estado de saúde
Até o fechamento deste texto, não havia informações sobre a gravidade dos ferimentos nem se a vítima precisou ser encaminhada para algum hospital da cidade.
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