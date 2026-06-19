19 de junho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
JARDIM CONSOLAÇÃO

Carro fura sinal vermelho e bate em motoqueiro em Franca; ASSISTA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Câmera de segurança
Carros após furar sinal vermelho prestes a bater contra moto no Jardim Consolação
Carros após furar sinal vermelho prestes a bater contra moto no Jardim Consolação

Um motoqueiro ficou ferido na tarde desta sexta-feira, 19, após um carro avançar o sinal vermelho no cruzamento das ruas Bolívia e Couto Magalhães, no Jardim Consolação, na região central de Franca. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança instalada nas proximidades.

As imagens mostram os veículos parados na rua Couto Magalhães enquanto aguardam a abertura do semáforo. Quando o sinal ficou verde, o motociclista iniciou a travessia do cruzamento.

Um carro que estava ao lado da motocicleta chegou a reduzir a velocidade ao se aproximar da via, mas o entregador seguiu em frente. Nesse momento, outro veículo atravessou o cruzamento sem respeitar o sinal vermelho e atingiu a motocicleta.

Com a força da batida, o motociclista foi arremessado ao chão. As circunstâncias do acidente foram registradas integralmente pela câmera de monitoramento.

Estado de saúde

Até o fechamento deste texto, não havia informações sobre a gravidade dos ferimentos nem se a vítima precisou ser encaminhada para algum hospital da cidade.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Portal GCN (@gcnnet)

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários