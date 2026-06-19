19 de junho de 2026
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CASO ENCERRADO

Mãe e filha se apresentam na delegacia após ‘desaparecimento’

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Suellen Cristina Freitas, de 39 anos, que estava desaparecida
Suellen Cristina Freitas, de 39 anos, que estava desaparecida

A mulher de 39 anos e a filha dela, de 14 anos, que haviam sido registradas como desaparecidas em Franca, compareceram espontaneamente à DIG (Delegacia de Investigações Gerais) na tarde desta sexta-feira, 19, prestaram depoimento e esclareceram o caso.

Após serem ouvidas, a Polícia Civil concluiu que não houve desaparecimento e encerrou o registro da ocorrência.

Segundo a Polícia Civil, Suellen Cristina Freitas, de 39 anos, e Lunnah Victória Freitas Souza, de 14 anos, estiveram na unidade especializada para explicar as circunstâncias que levaram ao registro do desaparecimento.

De acordo com os investigadores, a apuração apontou que a situação foi resultado de um desencontro de informações entre familiares, descartando a hipótese de desaparecimento.

Caso esclarecido

O registro havia sido feito na última quarta-feira, 17, no plantão da Polícia Civil, após familiares comunicarem o desaparecimento das duas.

Com o comparecimento espontâneo de mãe e filha à DIG nesta sexta-feira, a situação foi esclarecida e a ocorrência foi oficialmente encerrada.

A Polícia Civil não divulgou detalhes sobre os motivos que levaram à falta de comunicação entre os familiares e o que a mãe e a filha faziam durante o período.

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