A mulher de 39 anos e a filha dela, de 14 anos, que haviam sido registradas como desaparecidas em Franca, compareceram espontaneamente à DIG (Delegacia de Investigações Gerais) na tarde desta sexta-feira, 19, prestaram depoimento e esclareceram o caso.
Após serem ouvidas, a Polícia Civil concluiu que não houve desaparecimento e encerrou o registro da ocorrência.
Segundo a Polícia Civil, Suellen Cristina Freitas, de 39 anos, e Lunnah Victória Freitas Souza, de 14 anos, estiveram na unidade especializada para explicar as circunstâncias que levaram ao registro do desaparecimento.
De acordo com os investigadores, a apuração apontou que a situação foi resultado de um desencontro de informações entre familiares, descartando a hipótese de desaparecimento.
Caso esclarecido
O registro havia sido feito na última quarta-feira, 17, no plantão da Polícia Civil, após familiares comunicarem o desaparecimento das duas.
Com o comparecimento espontâneo de mãe e filha à DIG nesta sexta-feira, a situação foi esclarecida e a ocorrência foi oficialmente encerrada.
A Polícia Civil não divulgou detalhes sobre os motivos que levaram à falta de comunicação entre os familiares e o que a mãe e a filha faziam durante o período.
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