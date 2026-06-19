A mulher de 39 anos e a filha dela, de 14 anos, que haviam sido registradas como desaparecidas em Franca, compareceram espontaneamente à DIG (Delegacia de Investigações Gerais) na tarde desta sexta-feira, 19, prestaram depoimento e esclareceram o caso.

Após serem ouvidas, a Polícia Civil concluiu que não houve desaparecimento e encerrou o registro da ocorrência.

Segundo a Polícia Civil, Suellen Cristina Freitas, de 39 anos, e Lunnah Victória Freitas Souza, de 14 anos, estiveram na unidade especializada para explicar as circunstâncias que levaram ao registro do desaparecimento.