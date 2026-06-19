Uma motocicleta Honda CG/Fan, de cor vermelha e preta, placa TMF5F80, foi furtada na noite dessa quinta-feira, 18, nas proximidades do shopping de Franca, em frente ao circo instalado ao lado do estacionamento do local. A vítima divulgou imagens do veículo e pede apoio da população para ajudar nas buscas.

A motocicleta possui um bauleto traseiro cinza com faixa refletiva amarela, característica que pode auxiliar na identificação do veículo.

As fotos compartilhadas pela vítima mostram a moto em boas condições e permitem a visualização da placa, o que pode contribuir para o reconhecimento por parte de moradores e motoristas.

Como ajudar