Uma motocicleta Honda CG/Fan, de cor vermelha e preta, placa TMF5F80, foi furtada na noite dessa quinta-feira, 18, nas proximidades do shopping de Franca, em frente ao circo instalado ao lado do estacionamento do local. A vítima divulgou imagens do veículo e pede apoio da população para ajudar nas buscas.
A motocicleta possui um bauleto traseiro cinza com faixa refletiva amarela, característica que pode auxiliar na identificação do veículo.
As fotos compartilhadas pela vítima mostram a moto em boas condições e permitem a visualização da placa, o que pode contribuir para o reconhecimento por parte de moradores e motoristas.
Como ajudar
Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro da motocicleta pode entrar em contato diretamente com a vítima pelo telefone (16) 99246-3934.
Além do envio de informações, a vítima também pede o compartilhamento das imagens para ampliar o alcance das buscas e aumentar as chances de recuperação do veículo.
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