Um raro encontro entre a Lua crescente e o planeta Vênus chamou a atenção de observadores e apaixonados por astronomia na noite de quarta-feira, 17, e quinta-feira, 18, em Franca e em diversas regiões do Brasil. Além da proximidade entre os dois astros, Mercúrio e Júpiter também puderam ser observados no mesmo campo visual, formando uma configuração celeste visível a olho nu em locais com boas condições meteorológicas e horizonte livre de obstáculos.

A combinação dos astros se destacou pela presença simultânea de três planetas visíveis sem o uso de equipamentos, acompanhados por uma Lua crescente extremamente fina, cenário que despertou o interesse de quem acompanhou o fenômeno.

Fenômeno chamou atenção

Em algumas cidades do interior paulista, a Lua chegou a ocultar Vênus por alguns minutos, em um fenômeno semelhante a um eclipse. O efeito ocorre quando um corpo celeste passa à frente de outro, bloqueando temporariamente sua visualização para os observadores na Terra.