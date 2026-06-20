20 de junho de 2026
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ESPETÁCULO

Encontro entre Lua e Vênus encanta observadores no céu de Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Observatório Unesp Bauru
Lua e Vênus aparecem lado a lado no céu
Lua e Vênus aparecem lado a lado no céu

Um raro encontro entre a Lua crescente e o planeta Vênus chamou a atenção de observadores e apaixonados por astronomia na noite de quarta-feira, 17, e quinta-feira, 18, em Franca e em diversas regiões do Brasil. Além da proximidade entre os dois astros, Mercúrio e Júpiter também puderam ser observados no mesmo campo visual, formando uma configuração celeste visível a olho nu em locais com boas condições meteorológicas e horizonte livre de obstáculos.

A combinação dos astros se destacou pela presença simultânea de três planetas visíveis sem o uso de equipamentos, acompanhados por uma Lua crescente extremamente fina, cenário que despertou o interesse de quem acompanhou o fenômeno.

Fenômeno chamou atenção

Em algumas cidades do interior paulista, a Lua chegou a ocultar Vênus por alguns minutos, em um fenômeno semelhante a um eclipse. O efeito ocorre quando um corpo celeste passa à frente de outro, bloqueando temporariamente sua visualização para os observadores na Terra.

Apesar de alinhamentos aparentes entre corpos celestes ocorrerem com relativa frequência, eventos como esse costumam atrair a atenção do público por reunirem beleza, fácil observação e a possibilidade de acompanhar fenômenos astronômicos sem a necessidade de equipamentos especializados.

A observação foi favorecida em regiões com céu limpo e boa visibilidade, permitindo que o espetáculo natural fosse apreciado por milhares de pessoas.

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