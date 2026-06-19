Franca inicia na próxima segunda-feira, 22, a terceira etapa do pacote de obras antienchentes de cerca de R$ 40 milhões firmado com o Governo Federal. A nova frente de trabalho será instalada no Córrego Cubatão, sob o viaduto Dona Quita, na avenida Major Nicácio, na região central da cidade. A intervenção, orçada em R$ 10,3 milhões, prevê o alargamento e aprofundamento do canal entre a rua Marrey Júnior e a avenida Sete de Setembro, com prazo de execução de 12 meses.

Nesta primeira fase, a Prefeitura fará a implantação da estrutura necessária para o início dos trabalhos, incluindo ligações de energia elétrica e água, instalação de contêineres, placa da obra e equipamentos de monitoramento.

As intervenções diretas no canal começam na segunda quinzena de julho, quando as máquinas passam a atuar no local. Na mesma época, entram em vigor alterações no trânsito da região.