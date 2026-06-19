Franca inicia na próxima segunda-feira, 22, a terceira etapa do pacote de obras antienchentes de cerca de R$ 40 milhões firmado com o Governo Federal. A nova frente de trabalho será instalada no Córrego Cubatão, sob o viaduto Dona Quita, na avenida Major Nicácio, na região central da cidade. A intervenção, orçada em R$ 10,3 milhões, prevê o alargamento e aprofundamento do canal entre a rua Marrey Júnior e a avenida Sete de Setembro, com prazo de execução de 12 meses.
Nesta primeira fase, a Prefeitura fará a implantação da estrutura necessária para o início dos trabalhos, incluindo ligações de energia elétrica e água, instalação de contêineres, placa da obra e equipamentos de monitoramento.
As intervenções diretas no canal começam na segunda quinzena de julho, quando as máquinas passam a atuar no local. Na mesma época, entram em vigor alterações no trânsito da região.
“Sabemos que uma obra desse porte gera alguns transtornos, mas é necessária. Franca cresceu, e uma cidade que cresce precisa de grandes investimentos para resolver problemas históricos e preparar o futuro, principalmente diante das mudanças climáticas cada vez mais intensas”, afirmou o prefeito Alexandre Ferreira.
Pacote de obras
A obra integra o pacote de intervenções antienchentes que prevê o alargamento de córregos e melhorias no sistema de drenagem urbana. As outras duas frentes de trabalho já estão em andamento no Jardim Palmeiras e no Córrego dos Bagres, no trecho das avenidas Antônio Barbosa Filho e Ismael Alonso y Alonso.
Mudanças no trânsito
As alterações viárias entram em vigor na segunda quinzena de julho. As duas pontes de retorno localizadas sob o viaduto Dona Quita serão totalmente interditadas, enquanto a avenida Major Nicácio terá bloqueios parciais.
Para quem segue do Sesc em direção à avenida Champagnat, o tráfego continuará normalmente pela avenida Ismael Alonso y Alonso.
No sentido Sesc–Santa Cruz, os motoristas deverão utilizar a avenida Major Nicácio em direção à avenida Presidente Vargas e realizar o retorno no cruzamento com a rua Thomaz Gonzaga, que receberá um novo semáforo.
Já no sentido avenida Champagnat–Sesc, haverá estreitamento de pista na avenida Ismael Alonso y Alonso, mas sem necessidade de desvio obrigatório.
Para acessar a avenida Presidente Vargas a partir da avenida Champagnat, será necessário subir a Major Nicácio em direção ao bairro Santa Cruz e retornar na rua José Bartoci, que também ganhará um novo semáforo.
O retorno existente no cruzamento da Major Nicácio com a rua Filomena Presotto será fechado temporariamente. Segundo a Prefeitura, a medida permitirá ampliar a área de acomodação dos novos semáforos e reduzir a formação de filas no local.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.