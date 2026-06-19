Um cachorro macho foi encontrado, nesta quinta-feira, 19, nas proximidades da Prefeitura de Franca e agora está sob os cuidados temporários de uma moradora da cidade, que busca localizar os responsáveis pelo animal.

De acordo com as informações repassadas por quem acolheu o cão, não foi possível identificar o tutor nem obter informações sobre a origem do animal. A mulher relata que o cachorro aparenta ser mais velho e estava em boas condições quando foi encontrado.

Segundo ela, o animal estava limpo e cheiroso, o que levanta a suspeita de que tenha tomado banho recentemente e possa ter se perdido há pouco tempo.

Acolhimento temporário