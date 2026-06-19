Um cachorro macho foi encontrado, nesta quinta-feira, 19, nas proximidades da Prefeitura de Franca e agora está sob os cuidados temporários de uma moradora da cidade, que busca localizar os responsáveis pelo animal.
De acordo com as informações repassadas por quem acolheu o cão, não foi possível identificar o tutor nem obter informações sobre a origem do animal. A mulher relata que o cachorro aparenta ser mais velho e estava em boas condições quando foi encontrado.
Segundo ela, o animal estava limpo e cheiroso, o que levanta a suspeita de que tenha tomado banho recentemente e possa ter se perdido há pouco tempo.
Acolhimento temporário
Enquanto o proprietário não é localizado, o cachorro está sendo mantido em segurança em uma residência na Rua Frederico Moura, nº 1703, no bairro Cidade Nova.
A expectativa é que a divulgação das informações ajude a encontrar a família responsável pelo animal e possibilite seu retorno para casa.
Quem reconhecer o cachorro ou tiver informações sobre os tutores pode entrar em contato com Ana Maria pelo telefone, (16) 99159-1754 ou Fran pelo (16) 99631-3161, que está prestando os cuidados temporários.
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