“O Mercadão está morto”. O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) descartou a construção de um Mercadão Municipal no prédio reformado da antiga Estação Mogiana, em Franca. Em entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., do Portal GCN/Sampi, nesta quinta-feira, 18, ele explicou que desistiu do projeto após três licitações fracassadas para preencher os boxes e quiosques do empreendimento e que usará o espaço para abrigar serviços de assistência social e atividades culturais.

“O Mercadão está morto. Está resolvido. E eu vou para o serviço público lá”, declarou o prefeito.

Estação enfraquecida

De acordo com Alexandre, a proposta do Mercadão Municipal surgiu a partir de reivindicações dos próprios comerciantes, que buscavam alavancar a economia da região. A área perdeu força comercial em razão de mudanças no sistema de transporte coletivo, que reduziram o fluxo de passageiros e, consequentemente, de potenciais clientes para os estabelecimentos do entorno.