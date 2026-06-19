Um motociclista de 37 anos ficou ferido na tarde desta sexta-feira, 19, após se envolver em um acidente de trânsito na avenida Paulo Roberto Cavalheiro Coelho, em Franca.

Segundo informações apuradas no local, a colisão ocorreu após o condutor de um Renault Clio supostamente avançar a sinalização de parada obrigatória.

Com o impacto da batida, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos.