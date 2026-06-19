19 de junho de 2026
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EM FRANCA

Motociclista fica ferido após carro desrespeitar ‘Pare’ e fugir

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Ariane Jud/GCN
Resgate durante o atendimento de motociclista vítima de acidente
Resgate durante o atendimento de motociclista vítima de acidente

Um motociclista de 37 anos ficou ferido na tarde desta sexta-feira, 19, após se envolver em um acidente de trânsito na avenida Paulo Roberto Cavalheiro Coelho, em Franca.

Segundo informações apuradas no local, a colisão ocorreu após o condutor de um Renault Clio supostamente avançar a sinalização de parada obrigatória.

Com o impacto da batida, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos.

O Resgate foi acionado e prestou os primeiros atendimentos ainda no local. Na sequência, a vítima foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto, onde passou por avaliação médica.

Após o acidente, o motorista do Renault Clio deixou o local. Segundo relatos, ele informou que não poderia permanecer porque estava a caminho do trabalho.

As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas.

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