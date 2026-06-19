O maquinista José Carlos Cruz Júnior, de 39 anos, que estava desaparecido desde a manhã da última quarta-feira, 17, em Ituverava, foi encontrado com vida na tarde desta sexta-feira, 19, após quase três dias sem contato com a família.
Ele sofreu um acidente de motocicleta enquanto seguia para Guará, saiu da pista em uma curva e ficou preso em meio à vegetação às margens da rodovia. O resgate ocorreu após familiares localizarem o homem durante buscas realizadas com o auxílio de um drone.
Buscas mobilizaram a família
O desaparecimento de José Carlos mobilizou familiares desde a última quarta-feira. De acordo com as informações, ele havia saído de casa por volta das 10h30 para visitar um parente e, desde então, não manteve mais contato.
Sem notícias sobre seu paradeiro, a família iniciou buscas por conta própria e posteriormente registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil.
Após receber informações de que o maquinista teria seguido em direção ao município de Guará, os familiares passaram a concentrar os esforços ao longo da rodovia. Além de percorrer o trajeto de carro, eles analisaram imagens de câmeras de segurança instaladas na entrada da cidade para tentar identificar o caminho percorrido por José Carlos.
Localização com drone
Nesta sexta-feira, as buscas foram intensificadas nas margens da pista com o uso de um drone. Durante a varredura aérea, os familiares conseguiram localizar José Carlos caído em uma área de vegetação.
Ele perdeu o controle da motocicleta ao fazer uma curva, saiu da pista e caiu em um trecho de mata às margens da rodovia.
Após o acidente, ficou preso entre cipós, condição que dificultou sua visualização por motoristas e demais pessoas que passavam pelo local.
Estado de saúde
Assim que foi encontrado, José Carlos recebeu atendimento e foi encaminhado para a Santa Casa.
Conforme relatos da família, ele apresentava diversos ferimentos e estava bastante debilitado após permanecer quase três dias no local do acidente.
Os familiares informaram ainda que, no momento do resgate, ele não estava sentindo as pernas.
Até o fechamento deste texto, não foram divulgadas informações oficiais sobre seu estado clínico nem sobre a gravidade dos ferimentos.
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