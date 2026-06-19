O maquinista José Carlos Cruz Júnior, de 39 anos, que estava desaparecido desde a manhã da última quarta-feira, 17, em Ituverava, foi encontrado com vida na tarde desta sexta-feira, 19, após quase três dias sem contato com a família.

Ele sofreu um acidente de motocicleta enquanto seguia para Guará, saiu da pista em uma curva e ficou preso em meio à vegetação às margens da rodovia. O resgate ocorreu após familiares localizarem o homem durante buscas realizadas com o auxílio de um drone.

Buscas mobilizaram a família

O desaparecimento de José Carlos mobilizou familiares desde a última quarta-feira. De acordo com as informações, ele havia saído de casa por volta das 10h30 para visitar um parente e, desde então, não manteve mais contato.