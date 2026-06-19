Morreu nesta sexta-feira, 19, em Franca, a enfermeira aposentada Eunice Rezende Piola, aos 95 anos, de causas naturais. Ela era viúva e deixa três filhos.

Eunice foi uma das enfermeiras mais antigas da Prefeitura de Franca, com atuação no Pronto-socorro Municipal e, por último, na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque Vicente Leporace. Foi servidora pública municipal de 1970 a 1996.

Natural de Contagem, Minas Gerais, construiu a carreira em Franca e morou por muitos anos na Vila Aparecida, próximo à Igreja Nossa Senhora Aparecida, conhecida como Capelinha.