Um caminhão carregado com areia tombou na manhã desta sexta-feira, 19, no trevo de acesso ao município de Cássia (MG). O acidente foi registrado por uma câmera de segurança e mobilizou equipes da Polícia Rodoviária, que atenderam à ocorrência e realizaram o controle do trânsito no local. O motorista sofreu ferimentos leves e foi socorrido.

As imagens mostram o momento em que o veículo perdeu a estabilidade durante a passagem pelo trevo e tombou sobre a pista. As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

Atendimento da ocorrência

Após o tombamento, equipes da Polícia Rodoviária permaneceram no trecho para realizar o atendimento à ocorrência, controlar o fluxo de veículos e levantar informações sobre as circunstâncias que levaram ao acidente.