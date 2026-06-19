19 de junho de 2026
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Caminhão carregado com areia tomba em trevo de acesso a Cássia-MG

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Caminhão tombado no trevo de Cássia (MG)
Caminhão tombado no trevo de Cássia (MG)

Um caminhão carregado com areia tombou na manhã desta sexta-feira, 19, no trevo de acesso ao município de Cássia (MG). O acidente foi registrado por uma câmera de segurança e mobilizou equipes da Polícia Rodoviária, que atenderam à ocorrência e realizaram o controle do trânsito no local. O motorista sofreu ferimentos leves e foi socorrido.

As imagens mostram o momento em que o veículo perdeu a estabilidade durante a passagem pelo trevo e tombou sobre a pista. As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

Atendimento da ocorrência

Após o tombamento, equipes da Polícia Rodoviária permaneceram no trecho para realizar o atendimento à ocorrência, controlar o fluxo de veículos e levantar informações sobre as circunstâncias que levaram ao acidente.

A via precisou ser parcialmente interditada para a retirada do caminhão e da carga de areia que ficou espalhada pela pista.

Trânsito exige atenção

Motoristas que trafegam pela região devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização implantada no trecho até a conclusão dos trabalhos das equipes responsáveis e a liberação total da via.

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