Os candidatos inscritos no Vestibulinho das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) para o segundo semestre de 2026 realizam a prova neste domingo, 21. O exame começa às 13h30, com abertura dos portões às 12h30 e fechamento pontual no horário previsto para o início da avaliação.

O CPS (Centro Paula Souza), responsável pela administração das Etecs, orienta os participantes a chegarem com antecedência para localizar a sala de prova e evitar contratempos. Os locais de exame podem ser consultados no site oficial do Vestibulinho.

Os candidatos terão até quatro horas para responder às questões. A permanência mínima na sala será até as 15h30. Após esse horário, os participantes poderão deixar o local levando o caderno de questões.