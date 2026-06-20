Os candidatos inscritos no Vestibulinho das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) para o segundo semestre de 2026 realizam a prova neste domingo, 21. O exame começa às 13h30, com abertura dos portões às 12h30 e fechamento pontual no horário previsto para o início da avaliação.
O CPS (Centro Paula Souza), responsável pela administração das Etecs, orienta os participantes a chegarem com antecedência para localizar a sala de prova e evitar contratempos. Os locais de exame podem ser consultados no site oficial do Vestibulinho.
Os candidatos terão até quatro horas para responder às questões. A permanência mínima na sala será até as 15h30. Após esse horário, os participantes poderão deixar o local levando o caderno de questões.
Para fazer a prova, será obrigatória a apresentação de documento de identidade original com foto e em bom estado de conservação. Também é recomendado levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis preto nº 2, borracha e régua.
Estrutura da prova
O formato da avaliação varia de acordo com o curso escolhido pelo candidato.
Para os cursos técnicos de primeiro módulo, nas modalidades presencial, semipresencial e online, a prova será composta por 50 questões de múltipla escolha. O conteúdo terá como base a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) do Ensino Fundamental II e abordará competências relacionadas ao pensamento crítico e à responsabilidade social.
Já os candidatos às especializações técnicas responderão a 30 questões objetivas voltadas aos conhecimentos específicos da habilitação técnica cursada anteriormente.
A exceção é a especialização em Gestão de Projetos na modalidade de Educação a Distância (EaD), cuja prova terá 30 questões divididas igualmente entre as áreas de Português e Comunicação e Matemática.
O Manual do Candidato, bem como informações detalhadas sobre conteúdos programáticos e locais de prova, estão disponíveis no portal oficial do Vestibulinho das Etecs.
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