A Prefeitura de Franca notificou 12 proprietários de imóveis por realizarem construções sem a aprovação prévia dos projetos junto ao município. A medida foi publicada pelo Setor de Fiscalização de Obras nesta sexta-feira, 19, e estabelece prazo para regularização, além da aplicação de multa em caso de descumprimento.

Os responsáveis pelos imóveis autuados terão 16 dias úteis, contados a partir da publicação oficial, para providenciar a regularização dos projetos perante a administração municipal.

Intervenções sem aprovação

De acordo com o comunicado, as notificações foram emitidas em razão da execução de obras sem a devida autorização do poder público, exigência prevista na legislação municipal para construções e intervenções em imóveis.