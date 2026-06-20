Um homem de 31 anos foi preso por tráfico de drogas na quinta-feira, 18, na região central de Restinga, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. Na residência, policiais encontraram porções de cocaína e crack escondidas dentro de um pote de arroz na cozinha do imóvel.
Durante a ação, os agentes se dirigiram ao endereço indicado no mandado e tiveram a entrada autorizada pelo morador após a apresentação da ordem judicial.
Ao realizarem as buscas, os policiais localizaram quatro pinos de cocaína e onze pedras de crack escondidos em um recipiente armazenado na cozinha da casa.
Investigado assumiu posse da droga
Questionado sobre a origem dos entorpecentes, o homem afirmou aos policiais que a droga lhe pertencia e seria destinada ao consumo próprio.
Diante da apreensão, ele foi autuado com base no artigo 33 da Lei de Drogas, que trata do crime de tráfico de entorpecentes.
Encaminhado ao sistema prisional
Segundo o registro da ocorrência, por se tratar de um delito cuja pena máxima supera quatro anos de reclusão, a infração é considerada inafiançável na fase policial.
O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
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