Um homem de 31 anos foi preso por tráfico de drogas na quinta-feira, 18, na região central de Restinga, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. Na residência, policiais encontraram porções de cocaína e crack escondidas dentro de um pote de arroz na cozinha do imóvel.

Durante a ação, os agentes se dirigiram ao endereço indicado no mandado e tiveram a entrada autorizada pelo morador após a apresentação da ordem judicial.

Ao realizarem as buscas, os policiais localizaram quatro pinos de cocaína e onze pedras de crack escondidos em um recipiente armazenado na cozinha da casa.

Investigado assumiu posse da droga