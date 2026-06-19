Dois pescadores foram autuados pela Polícia Militar Ambiental durante uma fiscalização realizada nesta quinta-feira, 18, nas proximidades da PCH (Pequena Central Hidrelétrica) Palmeiras, na zona rural de Guará. As multas aplicadas somam R$ 3.320, além da apreensão de cerca de 33 quilos de pescado, embarcação, motor e equipamentos utilizados na atividade.

Segundo a corporação, os policiais realizavam patrulhamento preventivo às margens do rio quando identificaram uma embarcação com dois homens utilizando redes de emalhar para a captura de peixes. A abordagem ocorreu em um ponto de apoio na margem do rio.

Durante a fiscalização, os pescadores informaram atuar profissionalmente na atividade. No entanto, apenas um deles apresentou o RGP (Registro Geral da Pesca). Após consulta, os agentes constataram que o documento estava cancelado e sem validade para o exercício da pesca profissional.

Redes estavam em desacordo com a legislação