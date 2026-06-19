19 de junho de 2026
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AÇÃO RÁPIDA

PM Ambiental recupera carro roubado e prende dupla em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Veículo foi recuperado pela polícia logo após roubo
Veículo foi recuperado pela polícia logo após roubo

A Polícia Militar Ambiental recuperou um veículo roubado e prendeu dois suspeitos na zona rural entre Franca e São José da Bela Vista, na tarde de quinta-feira, 18.

Segundo a corporação, os policiais realizavam patrulhamento pela região quando avistaram um Hyundai HB20 branco que constava como produto de roubo registrado em Franca, cerca de 20 minutos antes.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes do carro tentaram fugir, dando início a um acompanhamento policial.

Após um breve trajeto, os militares conseguiram interceptar o veículo e realizar a abordagem dos dois suspeitos. Durante a revista pessoal e a vistoria no automóvel, nenhum armamento ou outro material ilícito foi localizado.

Reconhecimento da vítima

A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. A vítima compareceu à unidade policial, reconheceu o veículo recuperado e identificou formalmente os dois abordados como autores do roubo.

Com base nos elementos reunidos durante a ocorrência, o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante dos suspeitos pelo crime de roubo.

Os dois permaneceram à disposição da Justiça.

Veículo devolvido

Após os procedimentos policiais, o Hyundai HB20 e os demais pertences recuperados foram devolvidos à proprietária.

O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.

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