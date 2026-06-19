A Polícia Militar Ambiental recuperou um veículo roubado e prendeu dois suspeitos na zona rural entre Franca e São José da Bela Vista, na tarde de quinta-feira, 18.
Segundo a corporação, os policiais realizavam patrulhamento pela região quando avistaram um Hyundai HB20 branco que constava como produto de roubo registrado em Franca, cerca de 20 minutos antes.
Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes do carro tentaram fugir, dando início a um acompanhamento policial.
Após um breve trajeto, os militares conseguiram interceptar o veículo e realizar a abordagem dos dois suspeitos. Durante a revista pessoal e a vistoria no automóvel, nenhum armamento ou outro material ilícito foi localizado.
Reconhecimento da vítima
A ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. A vítima compareceu à unidade policial, reconheceu o veículo recuperado e identificou formalmente os dois abordados como autores do roubo.
Com base nos elementos reunidos durante a ocorrência, o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante dos suspeitos pelo crime de roubo.
Os dois permaneceram à disposição da Justiça.
Veículo devolvido
Após os procedimentos policiais, o Hyundai HB20 e os demais pertences recuperados foram devolvidos à proprietária.
O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.
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