A Polícia Militar Ambiental recuperou um veículo roubado e prendeu dois suspeitos na zona rural entre Franca e São José da Bela Vista, na tarde de quinta-feira, 18.

Segundo a corporação, os policiais realizavam patrulhamento pela região quando avistaram um Hyundai HB20 branco que constava como produto de roubo registrado em Franca, cerca de 20 minutos antes.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes do carro tentaram fugir, dando início a um acompanhamento policial.