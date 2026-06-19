A Polícia Militar identificou uma caminhonete Fiat Toro com suspeita de clonagem após um acidente de trânsito registrado na madrugada desta sexta-feira, 19, na avenida Alonso y Alonso, em Franca.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada pelo Copom às 3h42 para atender uma colisão sem vítimas envolvendo uma motocicleta Suzuki e um Volkswagen Polo.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais constataram que uma Fiat Toro também teria participado do acidente. Ao realizarem a consulta dos dados do veículo, surgiram indícios de possível clonagem.