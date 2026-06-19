A Polícia Militar identificou uma caminhonete Fiat Toro com suspeita de clonagem após um acidente de trânsito registrado na madrugada desta sexta-feira, 19, na avenida Alonso y Alonso, em Franca.
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada pelo Copom às 3h42 para atender uma colisão sem vítimas envolvendo uma motocicleta Suzuki e um Volkswagen Polo.
Durante o atendimento da ocorrência, os policiais constataram que uma Fiat Toro também teria participado do acidente. Ao realizarem a consulta dos dados do veículo, surgiram indícios de possível clonagem.
Segundo o registro policial, a numeração do chassi apresentava características compatíveis com a placa ostentada, porém havia suspeita de implantação da identificação veicular, o que levantou dúvidas sobre a procedência do automóvel.
Testemunhas informaram que a caminhonete era conduzida por uma jovem e transportava dois passageiros. Após a colisão, os três ocupantes deixaram o local antes da chegada da Polícia Militar.
Ainda conforme relatos colhidos pelos policiais, os suspeitos teriam solicitado um veículo por aplicativo para deixar a região logo após o acidente.
A Fiat Toro permaneceu no local e foi apreendida para averiguação. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que investigará a suspeita de clonagem e trabalhará para identificar os ocupantes do veículo.
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