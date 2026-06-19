19 de junho de 2026
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PREVISÃO

Fim de semana será de tempo firme e manhãs geladas em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Neblina registrada em Franca na manhã dessa terça, 16
Neblina registrada em Franca na manhã dessa terça, 16

Os moradores de Franca terão um fim de semana de tempo estável, com predomínio de sol entre nuvens, temperaturas amenas durante a tarde e sensação de frio nas primeiras horas do dia. A previsão da Climatempo indica que não há expectativa de chuva significativa neste sábado, 20, e no domingo, 21, mas o cenário muda no início da próxima semana com a chegada de uma nova queda de temperatura.

Para o sábado, os termômetros devem variar entre 14°C e 25°C. O dia começa com temperaturas mais baixas, comuns para esta época do ano, e o sol aparece entre períodos de maior nebulosidade. Durante a noite, a previsão aponta possibilidade de formação de nevoeiro, principalmente em áreas mais abertas da cidade.

No domingo, o padrão se mantém. A mínima prevista fica em torno de 16°C, enquanto a máxima pode alcançar 24°C. O amanhecer também deve registrar formação de névoa ou nevoeiro localizado, com melhora gradual ao longo da manhã e períodos de sol durante a tarde.

Segundo os meteorologistas, essa combinação de manhãs frias, tardes agradáveis e baixa umidade é típica do período de transição para o inverno, que começa oficialmente neste fim de semana no hemisfério sul.

Mudança no tempo chega na próxima semana

Apesar do cenário mais estável nos próximos dias, a previsão aponta mudança nas condições meteorológicas a partir de segunda-feira, 22. O avanço de uma massa de ar mais frio deve provocar redução gradual das temperaturas em Franca e em cidades do interior paulista.

Na segunda-feira, ainda deve fazer calor moderado durante a tarde, com máximas próximas dos 26°C. Já entre terça, 23, e quarta-feira, 24, a previsão indica aumento de nebulosidade, possibilidade de chuva e queda nas máximas, que devem ficar na faixa dos 21°C aos 19°C. As manhãs também devem voltar a registrar sensação térmica mais baixa.

Com a mudança, a orientação é para que a população acompanhe as atualizações da previsão e mantenha atenção especial com crianças, idosos e pessoas mais sensíveis às oscilações de temperatura.

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