Os moradores de Franca terão um fim de semana de tempo estável, com predomínio de sol entre nuvens, temperaturas amenas durante a tarde e sensação de frio nas primeiras horas do dia. A previsão da Climatempo indica que não há expectativa de chuva significativa neste sábado, 20, e no domingo, 21, mas o cenário muda no início da próxima semana com a chegada de uma nova queda de temperatura.
Para o sábado, os termômetros devem variar entre 14°C e 25°C. O dia começa com temperaturas mais baixas, comuns para esta época do ano, e o sol aparece entre períodos de maior nebulosidade. Durante a noite, a previsão aponta possibilidade de formação de nevoeiro, principalmente em áreas mais abertas da cidade.
No domingo, o padrão se mantém. A mínima prevista fica em torno de 16°C, enquanto a máxima pode alcançar 24°C. O amanhecer também deve registrar formação de névoa ou nevoeiro localizado, com melhora gradual ao longo da manhã e períodos de sol durante a tarde.
Segundo os meteorologistas, essa combinação de manhãs frias, tardes agradáveis e baixa umidade é típica do período de transição para o inverno, que começa oficialmente neste fim de semana no hemisfério sul.
Mudança no tempo chega na próxima semana
Apesar do cenário mais estável nos próximos dias, a previsão aponta mudança nas condições meteorológicas a partir de segunda-feira, 22. O avanço de uma massa de ar mais frio deve provocar redução gradual das temperaturas em Franca e em cidades do interior paulista.
Na segunda-feira, ainda deve fazer calor moderado durante a tarde, com máximas próximas dos 26°C. Já entre terça, 23, e quarta-feira, 24, a previsão indica aumento de nebulosidade, possibilidade de chuva e queda nas máximas, que devem ficar na faixa dos 21°C aos 19°C. As manhãs também devem voltar a registrar sensação térmica mais baixa.
Com a mudança, a orientação é para que a população acompanhe as atualizações da previsão e mantenha atenção especial com crianças, idosos e pessoas mais sensíveis às oscilações de temperatura.
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