Os moradores de Franca terão um fim de semana de tempo estável, com predomínio de sol entre nuvens, temperaturas amenas durante a tarde e sensação de frio nas primeiras horas do dia. A previsão da Climatempo indica que não há expectativa de chuva significativa neste sábado, 20, e no domingo, 21, mas o cenário muda no início da próxima semana com a chegada de uma nova queda de temperatura.

Para o sábado, os termômetros devem variar entre 14°C e 25°C. O dia começa com temperaturas mais baixas, comuns para esta época do ano, e o sol aparece entre períodos de maior nebulosidade. Durante a noite, a previsão aponta possibilidade de formação de nevoeiro, principalmente em áreas mais abertas da cidade.

No domingo, o padrão se mantém. A mínima prevista fica em torno de 16°C, enquanto a máxima pode alcançar 24°C. O amanhecer também deve registrar formação de névoa ou nevoeiro localizado, com melhora gradual ao longo da manhã e períodos de sol durante a tarde.