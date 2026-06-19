Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira, 19, após ameaçar a própria mãe, incendiar colchões e outros objetos dentro de uma residência na Vila Europa, em Franca.
Segundo a Polícia Militar, a ocorrência teve início após uma mulher de 38 anos acionar a corporação informando que o filho havia chegado em casa extremamente alterado, feito ameaças de morte, a empurrado e provocado um incêndio no imóvel.
De acordo com o relato da vítima, o homem ateou fogo em colchões, roupas e travesseiros. Ela também afirmou que o filho ameaçou cortar a mangueira do botijão de gás, o que poderia provocar uma explosão e colocar em risco moradores e vizinhos.
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito na via pública, gritando e apresentando comportamento agressivo. Outra equipe da Polícia Militar já auxiliava no combate às chamas no interior da residência.
Durante a vistoria, os policiais constataram que dois colchões, roupas e travesseiros haviam sido incendiados. Segundo a corporação, o risco de uma explosão foi considerado grave diante das ameaças feitas pelo autor.
A mãe do suspeito informou que mora com o filho e que ele é usuário de crack. Conforme seu relato, ele chegou à residência bastante alterado, passou a ameaçá-la verbalmente e iniciou atos de destruição no imóvel.
Apesar do histórico de comportamento agressivo, a mulher informou aos policiais que esta foi a primeira vez que registrou uma ocorrência contra o filho.
Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao plantão policial, permanecendo à disposição da Justiça.
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