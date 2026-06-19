Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira, 19, após ameaçar a própria mãe, incendiar colchões e outros objetos dentro de uma residência na Vila Europa, em Franca.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência teve início após uma mulher de 38 anos acionar a corporação informando que o filho havia chegado em casa extremamente alterado, feito ameaças de morte, a empurrado e provocado um incêndio no imóvel.

De acordo com o relato da vítima, o homem ateou fogo em colchões, roupas e travesseiros. Ela também afirmou que o filho ameaçou cortar a mangueira do botijão de gás, o que poderia provocar uma explosão e colocar em risco moradores e vizinhos.