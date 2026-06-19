19 de junho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
CONFUSÃO

Garrafas voam, faca aparece e PM é chamada em briga de vizinhas

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Hevertom Talles/GCN
Ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária
Ocorrência foi registrada na Central de Polícia Judiciária

Uma discussão entre duas vizinhas mobilizou a Polícia Militar na tarde dessa quinta-feira, 18, em uma residência na rua José Coelho de Azevedo, no Jardim Zelinda, em Franca. O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados após uma mulher de 49 anos ser encontrada caída ao chão durante o desentendimento com uma moradora de 39 anos.

A vítima relatou que vinha sendo perseguida e provocada pela vizinha há cerca de dois anos e que, no dia da ocorrência, a mulher teria arremessado garrafas em sua direção.

Ainda conforme o registro policial, ao ser confrontada, a suspeita entrou na residência, pegou uma faca e tentou perseguir a vizinha.

De acordo com a ocorrência, a mulher apresentava sinais visíveis de embriaguez e acabou caindo sozinha. Nesse momento, a vítima afirmou que a imobilizou e desferiu alguns tapas para contê-la, sofrendo arranhões durante a ação.

Sem prisão em flagrante

As duas mulheres foram encaminhadas ao Plantão Policial para o registro da ocorrência.

Segundo a polícia, a mulher apontada como autora das ameaças estava bastante alterada, com dificuldade para falar e compreender perguntas, o que impossibilitou sua oitiva naquele momento. Ela recebeu requisição para exame junto ao IML (Instituto Médico Legal).

Após análise preliminar dos fatos, a autoridade policial entendeu que havia indícios de agressões mútuas e de legítima defesa por parte da vítima, motivo pelo qual não foi efetuada prisão em flagrante.

O caso foi encaminhado para investigação pela Polícia Civil, que deverá ouvir as partes e eventuais testemunhas para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários