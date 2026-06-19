Uma discussão entre duas vizinhas mobilizou a Polícia Militar na tarde dessa quinta-feira, 18, em uma residência na rua José Coelho de Azevedo, no Jardim Zelinda, em Franca. O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela Polícia Civil.
Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados após uma mulher de 49 anos ser encontrada caída ao chão durante o desentendimento com uma moradora de 39 anos.
A vítima relatou que vinha sendo perseguida e provocada pela vizinha há cerca de dois anos e que, no dia da ocorrência, a mulher teria arremessado garrafas em sua direção.
Ainda conforme o registro policial, ao ser confrontada, a suspeita entrou na residência, pegou uma faca e tentou perseguir a vizinha.
De acordo com a ocorrência, a mulher apresentava sinais visíveis de embriaguez e acabou caindo sozinha. Nesse momento, a vítima afirmou que a imobilizou e desferiu alguns tapas para contê-la, sofrendo arranhões durante a ação.
Sem prisão em flagrante
As duas mulheres foram encaminhadas ao Plantão Policial para o registro da ocorrência.
Segundo a polícia, a mulher apontada como autora das ameaças estava bastante alterada, com dificuldade para falar e compreender perguntas, o que impossibilitou sua oitiva naquele momento. Ela recebeu requisição para exame junto ao IML (Instituto Médico Legal).
Após análise preliminar dos fatos, a autoridade policial entendeu que havia indícios de agressões mútuas e de legítima defesa por parte da vítima, motivo pelo qual não foi efetuada prisão em flagrante.
O caso foi encaminhado para investigação pela Polícia Civil, que deverá ouvir as partes e eventuais testemunhas para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.
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