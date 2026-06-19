Uma discussão entre duas vizinhas mobilizou a Polícia Militar na tarde dessa quinta-feira, 18, em uma residência na rua José Coelho de Azevedo, no Jardim Zelinda, em Franca. O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado pela Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados após uma mulher de 49 anos ser encontrada caída ao chão durante o desentendimento com uma moradora de 39 anos.

A vítima relatou que vinha sendo perseguida e provocada pela vizinha há cerca de dois anos e que, no dia da ocorrência, a mulher teria arremessado garrafas em sua direção.