Uma mulher de 47 anos foi presa nessa quinta-feira, 18, no bairro Jardim Esmeralda, em Franca, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça pelo crime de furto.

Segundo a Polícia Militar, os policiais receberam informações de que uma mulher procurada pela Justiça estaria em uma residência do bairro. A equipe foi até o endereço indicado e realizou a abordagem.

Após a confirmação do mandado judicial, a suspeita recebeu voz de prisão e foi conduzida à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.