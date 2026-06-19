19 de junho de 2026
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JUSTIÇA

Diarista condenada por furto de joias é presa em Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Mulher chegando à CPJ, após ser presa por furto de joias
Mulher chegando à CPJ, após ser presa por furto de joias

Uma mulher de 47 anos foi presa nessa quinta-feira, 18, no bairro Jardim Esmeralda, em Franca, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça pelo crime de furto.

Segundo a Polícia Militar, os policiais receberam informações de que uma mulher procurada pela Justiça estaria em uma residência do bairro. A equipe foi até o endereço indicado e realizou a abordagem.

Após a confirmação do mandado judicial, a suspeita recebeu voz de prisão e foi conduzida à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca.

De acordo com a polícia, a mulher relatou que havia furtado joias da proprietária de uma residência onde trabalhava como diarista. Ela respondeu ao processo criminal e, após a conclusão da ação judicial, a Justiça determinou sua prisão.

A ocorrência foi atendida pelos cabos Lopes e Tiago Souza.

A mulher permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento da pena determinada no processo relacionado ao furto das joias.

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