Veja o obituário desta sexta-feira, 19, em Franca:
Nome: Maria Aparecida Martins dos Santos
Idade: 73 anos
Local do velório: São Vicente, sala 5
Funerária: São Francisco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Sérgio Alexandre Ramos do Val
Idade: 91 anos
Local do velório: São Vicente, sala 2
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h
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