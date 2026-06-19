Veja o obituário desta sexta-feira, 19, em Franca:

Nome: Maria Aparecida Martins dos Santos

Idade: 73 anos

Local do velório: São Vicente, sala 5

Funerária: São Francisco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Sérgio Alexandre Ramos do Val

Idade: 91 anos

Local do velório: São Vicente, sala 2

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 13h