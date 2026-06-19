19 de junho de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
SUSTO

Caminhão de lixo desgovernado desce Major Nicácio e atinge árvore

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
GCN
Caminhão da coleta de lixo após bater em árvore na avenida Major Nicácio, em Franca
Caminhão da coleta de lixo após bater em árvore na avenida Major Nicácio, em Franca

Um caminhão da coleta seletiva de lixo desceu desgovernado de ré pela contramão da avenida Major Nicácio, na Vila Santa Cruz, em Franca, na noite desta quinta-feira, 18. O veículo percorreu cerca de 50 metros antes de invadir o canteiro central e atingir uma árvore. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo um dos trabalhadores, o caminhão estava parado dentro de um posto de combustíveis, onde era realizada a retirada de lixo reciclável. Por motivos que ainda serão esclarecidos, o motorista desceu do veículo após acionar o freio.

Ainda de acordo com o relato, um dos catadores entrou na cabine e encostou a mão no sistema de freio, fazendo com que o caminhão começasse a descer desgovernado pela contramão da avenida.

O veículo atravessou a pista, invadiu o canteiro central e só parou ao colidir contra uma árvore. Com a força do impacto, parte da calçada chegou a afundar.

Por sorte, nenhum pedestre foi atingido e não houve envolvimento de outros veículos.

Danos e apuração

A traseira do caminhão ficou danificada com a batida. Parte do lixo transportado também se espalhou pela avenida.

A Polícia Militar esteve no local, sinalizou a via e registrou a ocorrência.

Equipes da empresa Seleta compareceram ao local para realizar os levantamentos e as apurações internas sobre as circunstâncias do acidente.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários