Um caminhão da coleta seletiva de lixo desceu desgovernado de ré pela contramão da avenida Major Nicácio, na Vila Santa Cruz, em Franca, na noite desta quinta-feira, 18. O veículo percorreu cerca de 50 metros antes de invadir o canteiro central e atingir uma árvore. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo um dos trabalhadores, o caminhão estava parado dentro de um posto de combustíveis, onde era realizada a retirada de lixo reciclável. Por motivos que ainda serão esclarecidos, o motorista desceu do veículo após acionar o freio.

Ainda de acordo com o relato, um dos catadores entrou na cabine e encostou a mão no sistema de freio, fazendo com que o caminhão começasse a descer desgovernado pela contramão da avenida.