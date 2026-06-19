Um caminhão da coleta seletiva de lixo desceu desgovernado de ré pela contramão da avenida Major Nicácio, na Vila Santa Cruz, em Franca, na noite desta quinta-feira, 18. O veículo percorreu cerca de 50 metros antes de invadir o canteiro central e atingir uma árvore. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Segundo um dos trabalhadores, o caminhão estava parado dentro de um posto de combustíveis, onde era realizada a retirada de lixo reciclável. Por motivos que ainda serão esclarecidos, o motorista desceu do veículo após acionar o freio.
Ainda de acordo com o relato, um dos catadores entrou na cabine e encostou a mão no sistema de freio, fazendo com que o caminhão começasse a descer desgovernado pela contramão da avenida.
O veículo atravessou a pista, invadiu o canteiro central e só parou ao colidir contra uma árvore. Com a força do impacto, parte da calçada chegou a afundar.
Por sorte, nenhum pedestre foi atingido e não houve envolvimento de outros veículos.
Danos e apuração
A traseira do caminhão ficou danificada com a batida. Parte do lixo transportado também se espalhou pela avenida.
A Polícia Militar esteve no local, sinalizou a via e registrou a ocorrência.
Equipes da empresa Seleta compareceram ao local para realizar os levantamentos e as apurações internas sobre as circunstâncias do acidente.
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